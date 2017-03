Uomini e Donne/ Anticipazioni Speciale Tu si que vales, i protagonisti di Trono Classico e Over allo sbaraglio

Uomini e Donne, anticipazioni speciale "Tu si que vales": i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si esibiscono per 3 giudici - Una giornata davvero impegnativa negli studi di Uomini e Donne: dopo la registrazione dedicata al Trono Classico si è infatti registrato anche un vero e proprio speciale dedicato sia a noti protagonisti del trono giovane che a quelli dell'Over. Grazie alle prime indiscrezioni svelate dal Vicolo delle News, sappiamo che lo Speciale, che andrà in onda nei prossimi giorni, vedrà i concorrente esibirsi con canzoni, balli e molto altro come in una puntata di Tu Si Que Vales. Tre giudici quelli scelti per giudicare i concorrenti provenienti dai due troni: si tratta di Davide Mengacci, Garrison e Iva Zanicchi. La prima ad esibirsi è la signora Emy del Trono Over che canta ma vale solo per la Zanicchi. Tocca poi a Giorgio Manetti che legge per tutti una poesia d'amore e vale per tutti e tre i giudici. Ecco poi arrivare due amatissimi tronisti: si tratta di Andrea Damante ed Eugenio Colombo. Entrambi si esibiscono nella loro specialità, fare i dj, ma ottengono solo il voto di Garrison.

Uomini e Donne, anticipazioni speciale "Tu si que vales": da Sossio a Claudio Sona, il divertimento è assicurato - Una grande sorpresa è la presenza di Emanuele Mauti, ex corteggiatore e scelta di Sonia Lorenzini (che è in studio a fare il tifo per lui) che suona la tromba e vale per tutti e tre i giudici. È il momento di una sfida ed è tutta sportiva. Federico Gregucci (fidanzato di Clarissa Marchese) e Sossio Aruta si battono sui palleggi e per i giudici vince Sossio. Grande sorpresa per i fan dello show che ritrovano anche Claudio Sona in studio dopo l'addio a Mario Serpa: il tronista canta per i giudici un brano che parlava proprio di un amore finito e ottiene il vale di Iva e Garrison. Ancora dagli Over c'è Ernesto che si destreggia tra padelle e alimenti e cucina per i giudici e ottiene tutti e tre sì. Una puntata davvero inedita e speciale, che sicuramente farà divertire il pubblico a casa, facendo registrare un nuovo picco di ascolti.

