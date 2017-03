VALERIO SCANU/ Ancora al centro di una polemica? (Ballando con le stelle, 11 marzo 2017)

VALERIO SCANU, IL PRESENTATORE DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Sembra che questa nuova stagione di Ballando con le Stelle, il celebre talent in onda su rai1, si rivelerà particolarmente turbolenta, soprattutto per Valerio Scanu che ha accettato di essere presentatore di questa nuova edizione. Il cantante già in passato ha dimostrato di non avere un carattere propriamente remissivo e di essere parecchio suscettibile alle critiche.

VALERIO SCANU, IL PRESENTATORE DELLO SHOW DI RAI 1: LA POLEMICA CON RICCARDO ALESSI (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Questa volta Scanu è nell'occhio del ciclone per una diatriba nata con il direttore di Novella 2000 Riccardo Alessi. Il casus belli è stato l'esibizione, nel corso della prima puntata del programma, di Giuliana de Sio. Il verdetto dei giudici sulla sua esibizione, infatti, e soprattutto quello del cantante non è stato propriamente lusinghiero. Lontano dal palcoscenico del programma la querelle ha preso una vera e propria deriva social. Riccardo Alessi ha, infatti, ripetutamente criticato l'atteggiamento di Scanu nei confronti della De Sio, schierandosi totalmente dalla parte dell'attrice. Valerio Scanu dal canto suo non ha ingoiato il rospo e, a botta di video sui social e di frecciatine, ha risposto alle accuse di Alessi senza scomporsi eccessivamente. Per Scanu il giudizio dato dal Direttore di Novella 2000 sul suo operato non è affatto obiettivo dal momento che (come ha insinuato più volte il cantante) Riccardi non ha visto l'esibizione in questione e ha espresso quindi un'opinione non supportata dai fatti, non essendo nemmeno a conoscenza del verdetto emanato dai giudici nei confronti dell'attrice. Nella scorsa puntata, inoltre, Scanu ha lamentato la deriva social presa dal talent e ha incontrato i suoi molti fan nel backstage, pubblicando anche un video su Periscope. Al di là della questione al centro delle polemiche tra Riccardo e Scanu è necessario considerare un dato di fatto: proprio gli scontri tra i due hanno fatto aumentare velocemente gli ascolti del programma. Certamente Ballando con le stelle non possiede ancora la popolarità di alcuni programmi di Maria de Filippi, ma le prime due puntate hanno avuto un ottimo share. Sicuramente buona parte del merito è proprio di questa discussione animata tra i due, oltre al grande valore di intrattenimento del talent.

VALERIO SCANU, IL PRESENTATORE DELLO SHOW DI RAI 1: LA SUA POLEMICA CONTINUERA'?(BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO 2017) - Cosa ci si aspetta allora da Scanu questa sera? Non sappiamo ancora se la polemica col direttore della rivista continuerà ancora, o se ci saranno nuovi motivi di scontro. Se si tratta, tuttavia, di un'oculata strategia per coinvolgere e interessare il pubblico la polemica potrebbe continuare, ma non troppo: il gioco è bello se dura poco. Sicuramente, però, visto il caratterino di Scanu e la sua volontà di esprimere la sua opinione e i suoi giudizi senza filtri, di motivi di scontro potrebbero essercene molti altri. Per scoprirlo resta un'unica soluzione: guardare la nuova puntata di Ballando con le stelle, in onda questa sera.

