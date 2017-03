Verissimo / Anticipazioni e ospiti puntata 11 marzo: Francesca Chillemi, Gemma Galgani e Camila de Il Segreto

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 11 MARZO 2017: CAMILA SVELA "IL SEGRETO" DEL SUO SUCCESSO - Anche oggi pomeriggio, la puntata di Verissimo sarà in parte dedicata al mondo della tv e per la pagina de Il Segreto Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto a una delle protagoniste in questo momento più amate nella celebre soap spagnola: Camila. L'ospite della puntata di oggi sarà infatti Yara Puebla, che nel corso della sua intervista racconterà al pubblico il segreto del suo successo a poche settimane dal suo ingresso nel cast della soap. L'attrice ripercorrerà i momenti salienti che fino a ora hanno caratterizzato il suo personaggio e svelerà qualche piccolo dettaglio sul suo futuro, soprattutto alla luce dell'interesse che Elias nutre nei suoi confronti. Il suo racconto sarà accompagnato da servizi in esclusiva e dalle anticipazioni per la prossima settimana di programmazione. Questo e molto altro nella prossima puntata di Verissimo, che come ogni sabato tornerà nel pomeriggio di Canale 5 a partire dalle 16.30.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 11 MARZO 2017: CHIARA, DA SANREMO AL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN - Gossip, musica e tv saranno al centro della prossima puntata d Verissimo, che tornerà anche oggi pomeriggio, come sempre a partire dalle 16.30. Ci saranno ospiti, storie e interviste in esclusiva e per la pagina dedicata al mondo della musica sarà Chiara Galiazzo a raggiungere lo studio di Silvia Toffanin. La cantante, che nel 2012 ha vinto la sesta edizione di X-Factor, si è distinta nel mondo della musica grazie al suo talento, culminato con la partecipazione nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Nessun posto è casa mia”. Chiara, nel talk show di Canale 5, presenterà il suo ultimo album, che prende il nome dal brano sanremese, e si racconterà con il supporto di ricostruzioni e servizi in esclusiva. Ad annunciare la sua presenza nel programma di Canale 5 è stata la fan page ufficiale dello show, che ha condiviso un post per dare appuntamento a oggi pomeriggio. Se volete visualizzare il messaggio condiviso sui social, potete cliccare qui.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 11 MARZO 2017: FRANCESCA CHILLEMI SI RACCONTA NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN - Sarà Francesca Chillemi a rappresentare il mondo delle fiction e della tv oggi pomeriggio a Verissimo. L'attrice, alla luce del successo delle ultime serie tv che l'hanno vista protagonista, raggiungerà il salotto di Silvia Toffanin e avrà la possibilità di fare il punto sulla sua lunga e gloriosa carriera. Saranno, come sempre, i servizi in studio a raccontare il suo percorso nel mondo dello spettacolo, senza dimenticare la vita privata e i suoi progetti futuri nelle fiction che, negli ultimi mesi, hanno conquistato il pubblico televisivo,"Braccialetti rossi" e "Che Dio ci aiuti"."La splendida Francesca Chillemi vi aspetta sabato, a Verissimo!", ha scritto nella giornata di ieri la fan page ufficiale del talk show su Facebook, un post che è stato accolto dal pubblico con commenti pieni di entusiasmo: "Mi piace tanto", "Bellissima è bravissima", "E una bomba! Bellissima...". Se vi siete persi il post sui social, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sulla fan page ufficiale.

