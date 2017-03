XENYA E RAIMONDO TODARO/ Tra i più apprezzati al talent? (Ballando con le stelle 2016, oggi 11 marzo)

RAIMONDO TODARO E XENYA, LA COPPIA PIÙ DOLCE? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Ballando con le stelle 2017 torna in scena stasera con tutti i suoi protagonisti: la settimana scorsa, una divertente clip ha mostrato le prove di uno dei ballerini veterani di Ballando con le stelle e cioè Raimondo Todaro con la concorrente Xenya. A quanto pare, oltre che le lezioni di ballo, i due si sono dati da fare per far imparare alla bella bionda qualche parola di italiano. La modella di punta del marchio Guess sta dimostrando che oltre alla bellezza c'è molto di più. Infatti, complice anche una poca dimistichezza con l'Italia, dà vita a dei divertenti siparietti col suo maestro di ballo e in questo emerge tutta la sua innata dolcezza. Tuttavia, Xenya non è affatto una donna fragile ma si contraddistingue per la sua forza di volontà che l'ha portata ad essere una delle modelle più apprezzate da vari brand mondiali. La bellezza innata, la leggiadria e la dolcezza fanno di lei un'ottima partner per Raimundo Todaro, per sei volte vincitore del talent. I due, nella puntata scorsa, si sono esibiti in una romantica rumba.

RAIMONDO TODARO E XENYA, LA RUMBA CHE FA SCALPORE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 11 MARZO) - Indossando un elegante abito ghiaccio, Xenya è scesa in pista con Raimondo Todaro e i due si sono esibiti in una delle più belle performance mai viste in questa edizione di Ballando di stelle. Lo stesso Ivan Zazzaroni ha affermato come la ragazza abbia qualcosa di più, mentre Fabio Canino ha affermato come la ragazza sia bellissima e come l'essere bella lo stia mettendo al servizio del ballo. Carolyn Smith loda Raimondo Todaro, dicendo che lui sta facendo un bel lavoro mentre lei ha un bellissimo collo del piede: "Sei sincera e lo dico raramente ai nuovi concorrenti". I voti dati dalla giuria hanno qualcosa di clamoroso dato che sono risultati molto alti per una seconda puntata. Addirittura, la severissima Smith ha dato 7 alla coppia che ha totalizzato, in tutto, 35 punti.

RAIMONDO TODARO E XENYA, BISSERANNO IL SUCCESSO DELLE PRIME DUE PUNTATE? (BALLANDO CON LE STELLE, 11 MARZO) - Dopo questa bellissima rumba sulle note di "Turning Tables" c'è molto attesa per la nuova puntata di Ballando con le stelle 2017. Infatti, non è da tutte le coppie ottenere dei clamorosi risultati già a partire dal secondo appuntamento e ci si chiede se i due riusciranno a mantenere alti questi voti. Raimondo Todaro sembra essere uno dei ballerini più forti del programma, come dimostrano le sue numerose vittorie a Ballando con le stelle, e anche la semplicità e la dolcezza di Xenya risultano molto apprezzate sia dal pubblico che dalla giuria. Inoltre, la ragazza sta facendo parlare molto di sè nelle ultime ore anche per un altro motivo e cioè una presenta simpatia per l'altro concorrente Fabio Basile. Tuttavia, uno scatto su Instagram della modella sembra togliere l'ultimo dubbio: é innamoratissima del fidanzato Hugo Hughes.

