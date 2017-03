È nata una star?/ Su La5 il film con Luciana Littizzetto

È NATA UNA STAR?, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST - È nata una star? è il film in onda su La5 oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di commedia prodotta nel 2012 diretta e co-sceneggiata da Lucio Pellegrini (La vita facile, Figli delle stelle, E allora mambo!) ed interpretata da Luciana Littizzetto (Manuale d'amore, Io che amo solo te, Matrimoni e altri disastri), Rocco Papaleo (Basilicata coast to coast, Un boss in salotto, Una piccola impresa meridionale) e Pietro Castellitto (Venuto al mondo, Non ti muovere). Il film è tratto dall'omonimo romanzo breve di Nick Hornby, pubblicato nel 2010 ed edito in Italia da Guanda. Hornby è un autore inglese dai cui libri sono stati tratti numerosi film. Fra quelli di maggior successo About a boy, Febbre a 90, di cui sono stati realizzati un film inglese e in seguito un remake hollywoodiano, e Alta fedeltà, in cui John Cusack interpreta il commesso di un negozio di dischi. Nel 2014 è uscito Non buttiamoci giù, film tratto dall'omonimo romanzo che narra dell'incontro casuale fra 4 aspiranti suicidi che proprio grazie al confronto fra le rispettive disgrazie, decidono di rimandare il fatidico gesto. È nata una star? è il primo adattamento cinematografico realizzato in Italia di un'opera dell'autore inglese. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

È NATA UNA STAR?, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - Lucia Cuviello (Luciana Littizzetto), tranquilla casalinga con famiglia, riceve per posta una misteriosa busta contenente un film a luci rosse. Sulla copertina nota però che il protagonista del film è suo figlio, il diciannovenne Marco (Pietro Castellitto). Lucia si mette quindi a guardare il film, scoprendo che il figlio non è granché come attore, ma che è stato generosamente dotato dalla natura. Quando il marito Fausto (Rocco Papaleo) rientra dal lavoro Lucia gli mostra il film e i due cominciano ad interrogarsi su come introdurre l'argomento con il figlio. I due si ritrovano a scoprire un lato nascosto del figlio che credevano un imbranato senza talento ed invece è un superdotato che non si fa problemi a mostrare in pubblico il suo talento. La rivelazione mette in crisi anche Fausto e la sua mascolinità. Ma chi è stato ad imbustare e consegnare il dvd alla famiglia?

© Riproduzione Riservata.