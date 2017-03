6 BULLETS/ Su Canale Nove il film con Jean Claude Van Damme (oggi, 12 marzo 2017)

6 BULLETS, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST - 6 Bullets, il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 23.00. La pellicola d'azione è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2012 è stata diretta da Ernie Barbarash e vede come protagonista principale l'attore francese Jean Claude Van Damme. Nel cast sono presenti anche Joe Flanigan, Anna-louise Plowman e Kristopher Van Varenberg. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

6 BULLETS, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra le avventure di Samson Gal (Jean-Claude Van Damme), un ex soldato mercenario che ha deciso di ritirarsi dal settore per via dei numerosi rimorsi di coscienza dovuti alla sua professione. Durante una delle sue missioni, infatti, alcune sue azioni impulsive avevano provocato la morte di vittime innocenti, vicenda che ha provocato un forte senso di colpa nel soldato, portandolo a ritirarsi anticipatamente. Terminata quindi la sua carriera da mercenario, Samson si guadagna da vivere lavorando come investigatore privato, occupandosi, in particolare, dei casi di bambini scomparsi. Un giorno, l'uomo viene contattato da un famoso lottatore di arti marziali, Andrew Fayden (Joe Flanigan), campione mondiale di MMA. L'uomo, visibilmente turbato, racconta a Samson che sua figlia è stata rapita qualche giorno prima da un gruppo di malviventi durante un viaggio di famiglia e che la polizia non è stata in grado di rintracciarla. Secondo Andrew Fayden la piccola è ancora viva, pare infatti che non siano stati dei semplici rapitori a sequestrare la figlia del campione di arti marziali, ma bensì un gruppo di criminali organizzati, che fanno vittime innocenti in tutto il paese. I rapitori infatti sono un gruppo di trafficanti di umani, che rapiscono i bambini per poi oltrepassare il confine e venderli sul mercato nero. Il padre della ragazza fa di tutto per convincere Samson spiegando all'uomo che, nonostante lui sia un grande lottatore, non è in grado di avventurarsi da solo nelle strade dei quartieri pericolosi della città, e quindi ha bisogno dell'aiuto dell’ex soldato mercenario che, per via del suo lavoro, ha più familiarità con le zone malfamate della città. L'uomo decide di accettare la sfida e di mettersi sulle tracce della giovane ragazza scomparsa, sperando così di darsi un po' di pace e che il ritrovamento della bambina possa alleviare i suoi sensi di colpa. Samson decide quindi di partire con le ricerche, facendosi accompagnare dal padre della piccola che, disperato, sarà pronto a tutto pur di ritrovare la sua amata figlia. Così, i due uomini uniscono le loro forze dando vita ad un duo imbattibile, che farà l'impossibile per scovare i responsabili del traffico di innocenti, ritrovare la bambina rapita e dare agli efferati criminali una bella lezione.

© Riproduzione Riservata.