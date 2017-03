ALVIERO MARTINI, LO STILISTA AGGREDITO E RAPINATO A MILANO OSPITE DI BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, 12 MARZO 2017) - Alviero Martini, famoso stilista, sarà ospite di Barbara D’Urso nella puntata di oggi, 12 marzo 2017, di Domenica Live per raccontare la brutta esperienza vissuta a Milano nei giorni scorsi. Mentre camminava in via Fabio Filzi, zona Stazione Centrale, lo stilista è stato aggredito da tre uomini con forte accento dell’Est Europa, che armati di coltellino gli hanno intimato di consegnargli il portafogli con 100 euro, un braccialetto d’oro e una borsa contenente 20 orologi di valore che Martini stava portando a riparare. Stando a quanto riportato dai giornali, i tre rapinatori lo avrebbero anche picchiato e infatti, prima di recarsi dai carabinieri per sporger denuncia, lo stilista è dovuto andare in ospedale per farsi medicare: oltre a un livido sul polso, Alviero ha riportato anche qualche piccola contusione. L’aggressione è avvenuta di mattina e ciò ha sconcertato lo stilista: “È incredibile che possa succedere una cosa del genere alle 10.45 del mattino, in una zona della città così centrale e viva”. Martini si è appellato al sindaco di Milano, come leggiamo sulle pagine de Il Giorno: “«Personalmente alla fine non mi sono fatto nulla, ma chi me lo dice che se non avessi reagito, assecondandoli in qualche modo, questi ragazzotti non mi avrebbero fatto del male? Voglio dire questo al sindaco Sala: questo degrado va in qualche modo arginato, fermato. Questa immigrazione disordinata va bloccata a prescindere dall’etnia. Personalmente io non sono in grado di indicare una soluzione, ma questa piaga va fermata. Per i cittadini della città e per le attività commerciali che si ritrovano ormai ostaggio di comunità che non sembrano intenzionate a integrarsi”. Lo stilista ha annunciato la sua presenza nella trasmissione di Barbara D’Urso con un post sulla sua pagina Facebook: “Oggi a Domenica Live Racconto tutto a Barbara D'Urso sull'aggressione subita! Se volete sapere la verità' sintonizzatevi alle 16 su Canale 5”. Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

