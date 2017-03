AMICI 2017/ Ed. 16 anticipazioni serale e news: Morgan conquista tutti, la squadra bianca la migliore?

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI SERALE E NEWS: TUTTI PAZZI PER MORGAN, LA SQUADRA BIANCA E’ LA PIU’ FORTE? – La fase più importante del talent show di Amici 2017 è ufficialmente cominciata. In attesa della prima puntata del serale che andrà in onda sabato 25 marzo, nella scuola più famosa d’Italia sono state formate le squadre. L’assenza di Emma Marrone non si è fatta pesare. Il pubblico, infatti, è già stato conquistato da Morgan. Dopo la sua prima esperienza come giudice speciale del serale di Amici, Marco Castoldi è stato promosso da Maria De Filippi a coach della squadra bianca. E’ stato Morgan, infatti, il grande protagonista dell’ultimo appuntamento speciale di Amici 2017 durante il quale Morgan ha scelto gli allievi della squadra bianca. Morgan, infatti, ha diviso letteralmente i fans con le sue parole su Riccardo Marcuzzo. Dopo aver ascoltato l’esibizione di Marcuzzo, Morgan lo ha bocciato su tutta la linea considerandolo non adatto al serale, pronto solo per il pianobar e giudicando i suoi testi banali. Il giudizio severo di Morgan su Riccardo, da una parte ha scatenato la rabbia dei fans di Marcuzzo e, dall’altra, ha strappato gli applausi di chi non ha mai creduto nel talento del giovane cantautore milanese. Ad oggi, dunque, Morgan ha già portato a casa la prima vittoria. Sono, inoltre, tanti i fans di Amici 2017 convinti che il vincitore possa essere un allievo della squadra bianca che con Sebastian Melo Taveira, Oliviero Bifulco, Shady Fatin Cherkaoui, Lo Strego, Mike Bird e Thomas Bocchimpani è considerata la più forte.

