ANNA VALLE, L’ATTRICE DI SORELLE OSPITE DA PIPPO BAUDO (DOMENICA IN, PUNTATA 12 MARZO 2017) Questo pomeriggio su Rai 1 tra gli ospiti di Domenica in troveremo anche Anna Valle, attrice protagonista della fiction Sorelle, in onda sempre sulla prima rete, diretta da Cinzia TH Torrini. Sicuramente svelerà i retroscena della fiction e la trama, ma con tutta probabilità parlerà anche della sua vita privata. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, nel 1995, una giovanissima Anna Valle vinse il concorso di bellezza di Miss Italia diventando la più bella del Paese. Inizialmente la Valle ha lavorato come modella, attrice di fotoromanzi e testimonial pubblicitaria, poi sono arrivate le fiction: la prima è stata Commesse, poi Soraya, Papa Giovanni, Le sorelle Fontana, Per amore e tanti altri titoli amatissimi dai telespettatori italiani.

Anna Valle da diversi anni è ormai la regina indiscussa della fiction italiana, ma non ha mai avuto l'occasione di girare film per il cinema. Questione soprattutto di famiglia, a sentire la bellissima attrice: Anna, infatti, si divide tra il suo lavoro e i suoi bambini. Ormai dal 2008 è sposata con Ulisse Lendaro, avvocato veneto: la coppia ha due bimbi, la maggiore Ginevra ha otto anni mentre il piccolo Leonardo appena tre. La Valle è una mamma attenta e scrupolosa, che protegge gelosamente la sua privacy: Anna, infatti, non è mai finita sui giornali di gossip e non ama parlare della sua intimità. L'attrice ha raccontato di dover spiegare ai suoi bambini le parti che recita in televisione, specialmente quando i piccoli la vedono baciare un uomo diverso dal marito o, come nel caso della fiction Sorelle, avere dei figli sul set. La Valle ha spiegato ai figli che si tratta di una finzione scenica e loro sembrano aver compreso. Da poco Anna ha festeggiato i suoi primi 40 anni: Ulisse le ha organizzato un party a sorpresa con amici, parenti e compagni: tutta la famiglia si è ritrovata a celebrare i successi della Valle.

