AVANTI UN ALTRO/ Nessuna vincita al game show: a chi toccherà oggi, 12 marzo? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNO ULTIMA PUNTATA (oggi, 12 marzo 2017) - Paolo Bonolis non si ferma: il conduttore di Avanti un altro è pronto a dare il via ad una nuova puntata anche stasera, domenica 12 marzo 2017, sempre a partire dalle 18.45. In attesa di scoprire chi giocherà, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Scoperchiati i pidicozzi Miss Claudia presenta il salottino del minimondo di Avanti un Altro! Ci sono la Ciociara, il Cognato dell'Alieno, la Dottoressa, il Crociato e lo Scienziato Pazzo. Ovviamente la presenza sul palco di Miss Claudia scatena i ragazzi del pubblico in studio, cacciati via da Bonolis. La prima concorrente può così iniziare per la categoria l'estinzione dei dinosauri, ma sbaglia e arriva il secondo giocatore. Bisogna rispondere alle domande su Sanremo 2017, ma anche qui subito degli errori e si va per la terza concorrente. A motivo delle facce del maestro Laurenti la giocatrice ride così tanto da non riuscire a fermarsi e Bonolis simula degli esorcismi e il pubblico va letteralmente in delirio . La pubblicità non serve molto a calmare la signora dato che è subito il momento della possibilità di raddoppiare con la presenza del "bonaz", che scatena anche le ragazze del pubblico. Si gioca con la categoria statue, ma sbaglia due risposte e quindi va via. Il quarto concorrente deve rispondere alla domande Vagli sopra e Vagli sotto, i quesiti sono dedicati a questi due paesidella Val Garfagnana. L'uomo indovina e la prima pesca della serata frutta un pidicozzo dal valore di 15.000 €. È il momento della domanda fatta da un protagonista del salottino. Viene scelta la Ciociara e indovinata la risposta la pesca frutta 75.000 €. Il concorrente si ferma e quindi è lui il primo campione di giornata. La quinta concorrente gioca per la categoria mister provolone. Le domande vengono fatte con il sottofondo musicale, un tono sommesso che vuol essere seducente e l'occhio languido. Al momento della domanda fatta dal maestro Laurenti lui ride sotto i baffi e sbaglia gli accenti mentre il pubblico se la spassa. Comunque la concorrente indovina e pesca il pidicozzo che vale 20.000 €. La categoria di domande successiva si chiama ci è mai stato, ma la giocatrice sbaglia e va via. Arriva il sesto giocatore che deve rispondere ai quesiti su dillo in italiano. Questa categoria porta inevitabilmente ai doppi sensi e alle grasse risate di pancia del pubblico in studio. Tuttavia il giocatore sbaglia e dunque si va avanti. La settima e ultima concorrente deve rispondere all'ultima domanda, la deve porre un protagonista del salottino del minimondo. Viene scelto il Cognato dell'Alieno. La risposta è sbagliata e così la fase finale del gioco la affronta il quarto concorrente. Gioca per un montepremi di 190.000 €. Il valore è alto e il concorrente è bravo. Il ritmo è molto serrato fino all'ultima domanda, ma il concorrente non ce la fa. Nessuna vincita e quindi l'appuntamento è per la nuova puntata di Avanti un altro!

© Riproduzione Riservata.