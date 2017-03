Agente 007 - Al servizio segreto di sua Maestà/ Su Rai Movie il film con George Lazenby

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

AGENTE 007 - AL SERVIZIO SEGRETO DI SUA MAESTÀ, IL FILM INNONDA SU RAI MOVIE OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Agente 007 - Al servizio segreto di sua maestà è il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere spionaggio che è stata diretta nel 1969 da Peter Hunt (Caccia selvaggia, Ci rivedremo all'inferno, Assassination) ed interpretata da George Lazenby (L'ultimo combattimento di Chen, The man from Hong Kong, Ridere per ridere), Diana Rigg (Oscar insanguinato, Delitto sotto il sole, Alla ricerca dello stregone) e Telly Savalas (Quella sporca dozzina, La più grande storia mai raccontata, Lisa e il diavolo). Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà è il sesto film della lunga saga di James Bond e il primo in cui l'agente segreto non è interpretato da Sean Connery, che ritornerà però nella pellicola successiva, Agente 007 - Una cascata di diamanti (1971). I film della saga di James Bond sono tratti dai libri di Ian Fleming, ufficiale della Royal Navy e scrittore inglese. Fleming scrisse 12 romanzi e diversi racconti con protagonista James Bond. Fra le sue altre opere si annoera anche il racconto per bambini Citty Citty Bang Bang, da cui fu tratto un film interpretato da Dick Van Dyke nel 1968. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AGENTE 007 - AL SERVIZIO SEGRETO DI SUA MAESTÀ, IL FILM INNONDA SU RAI MOVIE OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - James Bond (George Lazenby) salva dal suicidio la contessa Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg), figlia del boss di una famiglia mafiosa. Il padre della ragazza, Draco (Gabriele Ferzetti), promette a Bond di rivelargli dov'è nascosto Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas), il capo della Spectre, se si prenderà cura di sua figlia. Quando torna all'MI6 Bond scopre però che il caso Blofeld gli è stato tolto. Durante un periodo di ferie Bond si reca in Portogallo, per la festa di compleanno di Draco, con l'intenzione di avvicinare Tracy. Lì Draco gli confessa che Blofeld si trova in Svizzera così Bon, Tracy e Draco partono insieme alla volta di Berna. Lì Bond scopre che Blofeld ambisce al titolo di Conte di Bleauchamp, ma soprattutto che il perfido capo della Spectra controlla una clinica privata da cui intende diffondere un morbo mortale con cui intende ricattare il mondo. Una volta scoperto, Bond si dà alla fuga, ma con lui c'è Tracy, che a sua volta diventa un obiettivo della Spectre. Nascosti in una baita nelle montagne svizzere, Bond chiede a Tracy di sposarlo, e lei accetta. La Spectre però è ancora sulle tracce dell'agente segreto, ed è pronta a fare la sua mossa per ricattare il mondo intero.

