Amaurys Pérez & Angela Rende/ La famiglia del campione da Barbara d’Urso (Domenica Live, 12 marzo 2017)

AMAURYS PÉREZ, IL PALLANUOTINSTA OSPITE CON LA FAMIGLIA DA BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, PUNTATA 12 MARZO 2017) - Il campione olimpico di pallanuoto Amaurys Pérez sarà ospite questo pomeriggio, 12 marzo 2017, di Barbara D’Urso negli studi di Domenica Live. Insieme a lui ci sarà anche la sua famiglia, di cui il cubano naturalizzato italiano ha parlato in una recente intervista a Chi: "Mia moglie e io siamo al settimo cielo, dopo aver penato tanto per avere dei figli, ecco che ne abbiamo tre: Daisy è arrivata a sorpresa ed è stato bellissimo, desideravo tanto una femminuccia e lei è stata la ciliegina sulla torta della nostra felicità". Oltre alla famiglia e alla pallanuoto, Amaurys ama molto anche il mondo dello spettacolo, come testimoniano le sue numerose apparizioni in tv: il pallanuotista ha infatti partecipato a programmi come Ballando con le stelle, Pechino Express e Ciao Darwin. Nessuna trasmissione potrebbe però tenerlo lontano per troppo tempo dalla sua famiglia: “ La televisione è un piacevole diversivo, ma non potrei stare lontano dalla mia famiglia per troppo tempo. Ho detto di no al Grande fratello vip perché non era nelle mie corde. Però farei una eccezione per l'Isola dei Famosi. Sono scettico ma potrei provarci. Del resto il fisico non mi manca”. L’amore più grande per resta però quello per la moglie Angela: “È unica, amo tutto di lei, il fatto che sia così piccolina, la sua classe, la semplicità, il modo in cui cammina. Angela riempie la mia vita da 12 anni. E pensare che all'inizio non si fidava di me, mi considerava un dongiovanni. Ci ho messo tre mesi per uscire da solo con lei. Si presentava sempre con quattro amiche. Diceva che i cubani hanno fama di donnaioli".

© Riproduzione Riservata.