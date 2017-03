Amore pensaci tu / Anticipazioni quarta puntata 12 marzo 2017: Camilla sulle tracce di Emanuele?

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 12 MARZO 2017: STELLA, TINA E I MICETTI - Piccola rivoluzione per i telespettatori di Amore pensaci tu: la fiction, originariamente nei palinsesti al venerdì, ha traslocato alla domenica sera dopo la conclusione delle puntate inedite di Che Dio ci aiuti 4 trasmesse da Rai 1: oggi, 12 marzo 2017, verrà trasmessa la quarta puntata composta dagli episodi “Abbracciami” e “Proposte”. La settimana scorsa Tommaso ha deciso di chiamare la madre Tina, ammettendo di aver bisogno una mano con la piccola Stella. Un gesto che non è stato molto apprezzato da Francesco, ma che avrà indubbiamente più di un risvolto. Il comportamento della bambina aveva messo in allarme entrambi: in effetti, Stella nascondeva eccome un piccolo segreto ai genitori. La piccola ha adottato una mamma gatta e tutti i suoi gattini: le anticipazioni in merito alla serata, però, rivelano che i micetti, insieme alla gatta, scompariranno, gettando Stella nella tristezza più nera. La bambina sarà infatti convinta che siano morti o che gli sia successo qualcosa di brutto: in realtà, Tommaso è allergico agli animali e ha chiesto a Tina di occuparsene. È stata la nonna ad allontanare la gatta e i gattini? Come reagirà Stella di fronte alla verità?

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 12 MARZO 2017: NICOLA E CAMILLA SULLE TRACCE DI EMANUELE? - Spazio anche a Nicola, Camilla ed Emanuele nella quarta puntata di Amore pensaci tu in programma stasera su Canale 5: la settimana scorsa abbiamo visto la giovane chiedere al nuovo amico di conservare, nel suo cellulare, il numero di Emanuele, in modo che lei potesse cancellarlo dalla rubrica e riuscire così a non chiamarlo più. Stasera, sarà proprio Nicola a scoprire dove è andato a rifugiarsi il ragazzo, e dovrà essere lui a confessarlo ad una determinata Camilla: la figlia di Luigi deciderà di mettersi in viaggio per raggiungere la Calabria, in modo da poter avere un faccia a faccia con il papà del bambino che sta per nascere. Camilla, però, si perderà lungo la strada e non potrà fare altro che telefonare a Nicola, di nuovo pronto a correre in suo aiuto. Il suo viaggio si rivelerà però inutile, dal momento che - alla fine - verrà fuori che Emanuele non è rimasto in Italia: si trova in Olanda. Che cosa deciderà di fare, dunque Camilla?

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 12 MARZO 2017: LA SCELTA DI JACOPO, SARÀ QUELLA GIUSTA? - Gli occhi del pubblico di Amore pensaci tu sono puntati anche su quello che sta succedendo tra Jacopo e Chiara: l’uomo è arrivato in città con l’intento di riacquistare la sua ex moglie, Stella, e di rientrare a far parte della sua famiglia. Jacopo non aveva però fatto i conti con Roberto, e più tardi - nella quarta puntata della fiction in onda su Canale 5 - dovrà affrontare un’altra grossa delusione. Arrivato sul posto per affrontare l’ex procuratore, lo vedrà proprio baciarsi con Stella: deluso, raggiungerà Chiara e si sfogherà, arrivando ad ammettere che, ormai, la sua ex moglie non prova più nulla per lui. Con la giovane figlia di Luigi, in realtà, c’è già stato un bacio: è chiaro che lei è molto presa da La Neve, che potrebbero però palesare alcuni dubbi in merito ad una loro possibile storia: Chiara proverà a baciarlo ancora, ma lui - conoscendosi bene e sapendo di non essere del tutto affidabile - si tirerà indietro, allontanandola. Niente amore, dunque, per Jacopo?

