BALLANDO CON LE STELLE 2017/ Ed.12 eliminata Anna Galiena, vincono Xenya e Raimondo Todaro (terza puntata)

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED. 12 TERZA PUNTATA: ELIMINATA ANNA GALIENA, PRIMA XENYA - Continua la gara a Ballando con le stelle 2017, e anche il terzo appuntamento con il talent di Milly Carlucci ha decretato il nome di un nuovo eliminato. La settimana scorsa la coppia Anna Galiena - Simone Di Pasquale era riuscita a farcela, sconfiggendo al televoto Anna La Rosa, ma ieri sera - sabato 11 marzo - l’attore Christopher Leoni ha avuto la meglio, insieme alla ballerina Ekaterina Vaganova. Con ben il 60% delle preferenze del pubblico, sono loro a continuare la corsa a Ballando con le stelle 2017. Oney Tapia ha fatto sciogliere i cuori della giuria e anche della presentatrice, portando a casa un punteggio pienissimo: 50 punti in totale, 10 per ogni componente. La coppia vincitrice della terza puntata del programma, però, è stata un’altra grazie al mitico tesoretto assegnato da Paolo Fox: l’astrologo si è cimentato come Ballerino per una notte e - dopo aver ricevuto i voti dai giurati - ha deciso di donare punti in più alla coppia composta da Xenya e Raimondo Todaro. Che ha trionfato: a chi toccherà la prossima settimana?

BALLANDO CON LE STELLE 2017, TERZA PUNTATA: LE ESIBIZIONI E GLI OSPITI (OGGI, 12 MARZO) - Anche la puntata di Ballando con le stelle di sabato 11 marzo è stata ricca di colpi di scena e scene divertenti al vetriolo, grazie allo sprint dei concorrenti e della giuria, il tutto condito dall'eleganza della conduttrice Milly Carlucci. La prima coppia ad esibirsi è quella formata dall'attrice Anna Galiena e Simone Di Pasquale, che si esibiscono in a spassosa Salsa con alle spalle una scenografia caratterizzata da una cucina anni '50.Mariotto rimane piacevolmente sorpreso, mentre la tecnica Carolyn non nota una grande evoluzione. La seconda coppia che deve ballare è composta dall'attore di fiction Simone Montedoro e la maestra siciliana Alessandra Tripoli, che si cimentano in un appassionato Paso Doble sulle note della canzone "Via le mani dagli occhi": il concorrente si dimostra un Matador convinto, che sa maneggiare al meglio la capa del toro. Il giudice speciale Roberta Bruzzone, però, nota l'ostentare di una maschera e preferirebbe conoscere Simone Montedoro nella sua genuinità. La terza coppia in gara è quella del cantante Fausto Leali e Ornella Boccafoschi in un Charleston allegro, dove il concorrente riesce anche a proporre una presa: nonostante lo sforzo il giudizio non è brillante. Continua la competizione con il duo formato dal rugbista Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira, che si esibiscono nell'acrobaticoTango Apache giocato sulla forza dell'ironia, che viene molto apprezzato dall'intera giuria: molto gradita è anche la nuova acconciatura raccolta del concorrente. Si prosegue con Giuliana De Sio assieme al maestro cubano Maykel Fonts, in un tango sulle note di "Amado Mio": la giuria nota il percorso dell'attrice e una progressiva evoluzione. Christopher Leoni, attore brasiliano, si esibisce assieme alla maestra Ekaterina Vaganova in un Valzer sulle note del brano "Listen" di Beyoncè: la prova non piace alla giuria che considera il concorrente poco espressivo e un pizzico manieristico. L'attrice toscana Martina Stella e Samuel Peron ballano un divertente Charleston e la concorrente, nonostante il tutore, riesce a divertirsi e risultare molto credibile: la coppia porta a casa la prova brillantemente, sulle note di "Careless Whisper" di George Michael. È ora la volta della performance forse più emozionante di tutta la puntata, il Valzer dell'atleta cubano Oney Tapia con l'insegnante svedese Veera Kinnunen: grande sintonia, eleganza e passione creano un momento davvero toccante, soprattutto nel momento in cui Oney tocca la partner per sollevarla in alto. Il concorrente totalizza 50 punti tondi tondi, la giuria è emozionata, commossa ed estasiata. Si rimane nel Valzer con l'esibizione della spumeggiante Alba Parietti assieme a Marcello Nuzio: la prova risulta brillante, evitando le polemiche della settimana scorsa tra concorrente e l'esuberante giudice Selvaggia Lucarelli. Il tenebroso Antonio Palmese e la maestra Samanta Togni ballano un freestyle dinamico e finalmente il concorrente riesce a raccogliere giudizi positivi. Il judoka Fabio Basile e la sua ballerina Anastasia Kuzmina si lanciano in un Paso Doble moderno e ritmato: la giuria si divide su chi considera il concorrente innovativo e chi invece lo vorrebbe più sciolto. L'ultima coppia in gara è quella di Xenya e Raimondo Todaro che si esibiscono in un Jive. Gli ospiti speciali di questa puntata sono l'astrologo Paolo Fox, che balla una simpatica Salsa sulle note di "Figli Delle Stelle", e l’atleta Bebe Vio che dimostra tutto il suo carattere allegro e socievole, una vera e propria forza della natura. La ragazza è talmente motivata che non nasconde il desiderio di poter ballare sulla pista.

