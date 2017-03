BIANCO E NERO, CRONACHE ITALIANE/ Ospiti e anticipazioni: la vicenda di Gugnano (puntata 12 marzo 2017)

BIANCO E NERO, CRONACHE ITALIANE: OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO 2017 - Piccola rivoluzione all’interno dei palinsesti di La7, che ha fatto sì che Bianco e Nero, Cronache italiane - il nuovo programma dedicato all’attualità e alla cronaca, guidato da Luca Telese e Francesca Lancini - si spostasse dal lunedì alla domenica sera. Oggi, 12 marzo 2017, andrà dunque in onda una nuova puntata, che spazierà da temi più quotidiani - come l’alimentazione - a dibattiti che sono scaturiti da alcune dichiarazioni molto recenti. Luca Telese lascerà per esempio spazio a Flavio Briatore: insieme anche a Vittorio Sgarbi si parlerà di ricchezza, povertà e tasse. Così come è successo la settimana scorsa, i presentatori torneranno ad occuparsi del caso di Valentino Talluto, 32enne di Acilia: all’interno dello studio di Bianco e Nero, Cronache italiane il pubblico potrà ascoltare le parole della fidanzata del giovane. Continuerà poi il dibattito relativo alla legittima difesa: dopo le parole di Francesco Facchinetti, affidate ai social, e la denuncia pubblica di Celentano e Claudia Mori, si partirà invece da quanto successo presso un locale di Gugnano, che vede il proprietario abitare proprio al piano di sopra. Infine, spazio all’alimentazione, con uno sguardo particolare al pesce e al sushi. L’appuntamento è fissato per le 21.30 sul piccolo schermo di La7.

