BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL VORREBBE ESSERE PIÙ EGOISTA (OGGI, 12 MARZO 2017) – Negli ultimi giorni, manco a dirlo, la nota showgirl argentina Belen Rodriguez è stata al centro dell’opinione pubblica per via della foto pubblicata sui social dove è comparsa con il piccolo Santiago in sella ad un motorino, venendo raggiunta da una serie di critiche per non aver messo al figlio il casco di sicurezza. L’argentina si è difesa spiegando la situazione e ricordando come lei sia mamma molto attenta nonché persona molto altruista. Un concetto che Belen ha sottolineato anche nel corso di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair evidenziando: “Sono da sempre abituata a prendermi cura degli altri, a proteggerli. Ho sempre pensato prima al benessere di chi mi è intorno, e solo dopo al mio. Stavo bene, quando vedevo gli altri stare bene. Vorrei essere un po’ più egoista e dedicarmi a quello che davvero mi fa stare bene. E magari essere un po’ più selettiva nel lavoro. Dopo tanti anni ho guadagnato il privilegio di potermelo permettere, ne vado fiera”.

