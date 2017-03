CHIARA FRANCINI, L’ATTRICE TORNA COME OSPITE DA PIPPO BAUDO (DOMENICA IN, PUNTATA 12 MARZO 2017) Dopo due settimane di assenza dal varietà della domenica pomeriggio condotto da Pippo Baudo, Chiara Francini torna a Domenica In, ma stavolta nel ruolo di ospite. Pippo le chiederà del suo ultimo lavoro in teatro accanto all'attore romano Raoul Bova, anche lui ospite di Domenica In. Ma Chiara, ormai di casa su Rai Uno, svelerà anche dettagli della sua vita privata e racconterà i suoi sogni nel cassetto. Nell'intervista sarà accompagnata proprio da Raoul Bova: i due sono a teatro in tour per l'Italia con lo spettacolo Due per la regia di Luca Mainiero. I due già erano stati insieme sul set per la campagna pubblicitaria di un noto operatore di telefonia mobile: ora tornano in coppia, ma a teatro.

Fiorentina doc, 38 anni, Chiara è una delle donne più intelligenti dello spettacolo italiano: parla cinque lingue, ha girato oltre 30 film. In televisione ha esordito nel programma satirico Stracult, da allora ha fatto cinema con i più grandi registi italiani, ha vinto premi come attrice, ha cantato, ballato e recitato nei maggiori teatri italiani.

Come detto, Chiara è impegnata nello spettacolo teatrale Due insieme all'amico e attore Raoul Bova: è una commedia dei sentimenti che analizza la vita delle coppie moderne con ironia e sarcasmo. Chiara ha detto che le donne tra il pubblico si rivedono nel suo personaggio: in scena porta le ansie, i sentimenti, le preoccupazioni delle mogli e delle mamme moderne, per cui ogni donna può immedesimarsi nel suo ruolo.

