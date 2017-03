CLAUDIO VILLA/ E i due figli segreti rivelati da Paolo Limiti: novità per la figlia Manuela? (Domenica Live)

FIGLI SEGRETI DI CLAUDIO VILLA: LA RIVELAZIONE DI PAOLO LIMITI PORTA A DEI RISCONTRI? (DOMENICA LIVE, 12 MARZO 2017) - Barbara D'Urso parlerà questo pomeriggio a Domenica Live della possibile esistenza di altri due figli segreti di Claudio Villa, dopo la rivelazione dello scorso anno di Paolo Limiti. Proprio negli studi del noto programma di Canale 5, davanti a Claudio Junior e Manuela Villa, Paolo Limiti parlò di due figli segreti: "Ci sono da tempo delle voci per cui si diceva che ci sarebbero altri due figli di Claudio Villa, anzi tre, uno sarebbe all’estero, ma sono cose che abbiamo sentito dire di molti personaggi famosi. Mi sono messo a ridere inizialmente, poi ne ho conosciuto uno, è identico a lui e gli ho fatto anche una foto" le parole di Paolo Limiti che parla ovviamente di supposizioni e di sentito dire. Manuela Villa rispose con molta tranquillità a Limiti dicendo di voler conoscere questo ragazzo: "Se fosse vero, mi piacerebbe abbracciare un altro elemento della famiglia". Ci sono nuovi riscontri e rivelazioni in questa faccenda?

FIGLI SEGRETI DI CLAUDIO VILLA: LA RIVELAZIONE DI PAOLO LIMITI PORTA A DEI RISCONTRI? (DOMENICA LIVE, 12 MARZO 2017) - Manuela Villa era tornata a parlare del padre durante le ultime puntate di Domenica Live, in occasione del Festival di Sanremo. Un breve omaggio dedicato al padre durante la prima serata del Festival da Carlo Conti e Maria De Filippi, per il trentesimo anniversario della morte di Claudio Villa, la poca considerazione non è piaciuta alla figlia Manuela che si è sfogata a Domenica Live. "Era un mio desiderio in questo trentennale condividere un ricordo anche stando in platea, questo non è stato possibile" il duro attacco della Villa al direttore artistico Carlo Conti. "Non hanno aspettato nemmeno la standing ovation, sono partiti subito i consigli per gli acquisti. E’ stata buttata lì. Mi è sembrato un po’ ridicolo, peccato perchè sarebbe stato un bel momento per il pubblico all'Ariston e a casa" conclude Manuela Villa dopo il post sui social network in cui si diceva indignata per quanto accaduto durante l'ultimo Festival.

