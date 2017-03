CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO 2017: BORGO SAN LAZZARO e L’ALTRO SOSTEGNO - Si riparte con due sfide nei meandri di locali sull’orlo del collasso stasera, domenica 12 marzo 2017: il piccolo schermo di TV8 manderà in onda due episodi di Cucine da Incubo, il format guidato da Antonino Cannavacciuolo. Lo chef sbarcherà innanzitutto all’interno del ristorante Borgo San Lazzaro, a Bergamo, deciso a riportare l’attività sulla retta via del successo e della buona cucina: il locale è guidato da un titolare estremamente divertente, grande amante della bicicletta, ma con una scarsa capacità di tenere in riga il suo staff multietnico e poco polso, per quanto riguarda decisioni e svolte. Il compito di Cannavacciuolo sarà quello di ridare un indirizzo preciso al Borgo San Lazzaro, mostrando quel è il modo migliore per essere leader di un locale, in modo che tutto lo staff possa in seguito giovare del cambiamento e della ritrovata decisione del titolare. Come andrà a finire per Borgo San Lazzaro? La seconda puntata in programma stasera vedrà invece Cannavacciuolo mettersi in gioco presso L’altro sostegno di Roma: la situazione sarà piuttosto complessa, corno staff di sala davvero molto inesperto e un proprietario che spesso lascia la cucina e le pentole sul fuoco per andare a salutare i clienti. Anche lo chef principale avrà bisogno di qualche dritta da Antonino: come verranno accolti i suggerimenti del volto di Cucine da Incubo?

