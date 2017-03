Camilla Mangiapelo/ Uomini e donne, nuovo attacco a Martina Luchena: "è maligna", ma lei risponde a tono...

Camilla Mangiapelo contro Martina Luchena, è ancora guerra dopo Uomini e Donne: "È una persona maligna!" - Non accenna a spegnersi l'ostilità tra Camilla Mangiapelo, Riccardo Gismondi e Martina Luchena. Ospiti del programma di radio Radio Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli, la coppia di Uomini e Donne ha raacontato le ultime novità sulla loro storia d'amore e la convivenza, anche se buona parte dell'intervista si è incentrata proprio sull'ex rivale Martina. Camilla in particolare ha avvertito che la Luchena sarebbe addirittura una "persona maligna" e che la supposizione fatta qualche tempo fa - "Saremmo potute anche diventare amiche - non è altro che un gesto per apparire la vittima della situazione: “Fa sempre più comodo uscire come vittime che sconfitte. [...] Voleva placare i fan e smorzare un attimo i toni. Ma credo che non ci sia riuscita.”. Ma le accuse verso l'ex rivale non si placano affato, anzi Camilla conclude sulla Luchena dichiarando “Non me ne frega un c***o di lei sinceramente.”

Camilla Mangiapelo contro Martina, la Luchena risponde alle accuse in una diretta - Dichiarazioni che hanno scatenato l'immediato intervento di Martina Luchena che, avvertita dai fan delle parole dette dalla Mangiapelo, ha risposto poi attraverso una diretta dove è intervenuta anche sua madre. “Non l’ho sentito cosa hanno detto, e non sapevo che andassero in radio ma ora sono molto molto curiosa di saperlo” ha esordito Martina in diretta, poi incalzata dai fan sbotta e chiede chiede "di non nominarmi più quello sfigato!". “Ma cosa avranno detto mai, lasciali stare" interviene ancora sua madre, cercando di stemperare anche i commenti dei tanti fan della Luchena alla quale, intanto, viene chiesto se potrebbe tornare preso a Uomini e Donne. La risposta dell'ex corteggiatrice è negativa - “Non penso di poter tornare” - dichiara infatti, in accordo anche con la madre che conferma di non voler rivedere la figlia nel noto studio di Canale 5.

