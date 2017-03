Che Dio ci aiuti 3 / Anticipazioni ultima puntata 12 marzo 2017: Guido e Azzurra si lasciano!

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO 2017: “LE COLPE DEI PADRI” - Il primo episodio di Che Dio ci aiuti 3 in onda stasera si intitola “Le colpe dei padri”. Suor Angela e Suor Costanza, dopo essere state sfrattate da Modena, arrivano finalmente a Fabriano e si sistemano all’interno del Convento degli Angeli Custodi, finanziato da un misterioso benefattore. Ben presto, tutti i vecchi volti bussano alla porta dalle religiose per chiedere nuova ospitalità: ci sono Azzurra e Guido, insieme al piccolo Davide, di ritorno da Berlino con qualche faccenda in sospeso; e anche Margherita - incinta del suo primo figlio - che ha intenzione di stabilirsi per qualche giorno delle suore, mentre Emilio è fuori città per lavoro. Anche Nina torna da Suor Angela e Suor Costanza, delusa per non aver ottenuto il suo stage. Infine - new entry della storia di Che Dio ci aiuti - arriva anche la giovanissima e brillante Rosa, che nasconde un segreto che non rimarrà però tale a lungo, almeno per il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci. Rosa sta cercando suo padre ed è arrivata a Fabriano proprio per indagare in merito…

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO 2017: “SORELLE” - Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 3 in programma oggi, domenica 12 marzo 2017, sul piccolo schermo di Rai 1 si intitola “Sorelle”: Rosa riesce a soffiare proprio da sotto il naso il posto di assistente di Guido a Nina. La giovane, dopo gli scontri con Azzurra, sembra avere contro tutte le ragazze del Convento, tanto più che i suoi occhi si sono già posati sul bell’avvocato, ormai single dopo l’entrata in scena di Dario. Solo Margherita sembra essere rilassata, pronta ad affrontare serenamente la sua gravidanza: anche Emilio torna a Fabriano, ma con un segreto grande. Il giovane, che tutti credevano lontano per lavoro, è stato in realtà in ospedale ma non ha il coraggio di confessarlo alla bella dottoressa. Come andrà a finire? Ancora una volta, la prima ad avere dei sospetti e a metterlo alle strette sarà proprio Suor Angela.

