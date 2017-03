Che tempo che fa / Ospiti e anticipazioni: Ed Sheeran e Naomi Campbell (puntata 12 marzo 2017)

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO 2017: NAOMI CAMPBELL E ED SHEERAN - Si parte in grande stile, per quanto riguarda la puntata di Che tempo che fa in programma stasera - domenica 12 marzo 2017 - sul piccolo schermo di Rai 3: Fabio Fazio - insieme alla verve irresistibile di Luciana Littizzetto e a Filippa Lagerback - accoglierà infatti in studio la celebre top model, nonché cantante e attrice, Naomi Campbell. Originaria di Londra, la Campbell è stata inserita nella classifica della 50 donne più belle del mondo dalla rivista People, ed è soprannominata la Venere nera proprio per la sua avvenenza, che le ha permesso di fare strada nel mondo della moda. Che cosa racconterà al pubblico di Che tempo che fa? Spazio anche ad un altro grandissimo talento ormai famoso a livello internazionale: stiamo parlando di Ed Sheeran. Il cantante britannico ha da pochissimo rilasciato il suo nuovo album ÷ (“Divide”), che sta regalando grandissime soddisfazioni e numeri da record. I prossimi 16 e 17 marzo, inoltre, l’artista sarà impegnato sul palco torinese e l’attesa cresce di minuto in minuto: che cosa canterà nello studio della terza rete nazionale? Per concludere, all’interno dello studio di Fazio ci sarà spazio anche per il mondo dello sport: faranno capolino Sandro Mazzola e Gianni Rivera, insieme allo skateboarder statunitense Tony Hawk, che rimarrà anche per la messa in onda di Che fuori tempo che fa.

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO 2017: ENRICO RUGGERI E I DECIBEL - A partire dalle 21.30 circa, subito dopo la messa in onda di Che tempo che fa, prenderà il via su Rai 3 un nuovo appuntamento con Che fuori tempo che fa: Fabio Fazio attenderà in studio Enrico Ruggeri e i Decibel, la band che è nata circa 40 anni fa in tra i banchi di un liceo del milanese e che vede al centro il celebre cantautore, insieme agli amici Silvio Capeccia e Fulvio Muzio. Proprio lo scorso venerdì, con una reunion in grandissimo stile, i Decibel hanno rilasciato il loro nuovo album “Noblesse Oblige”, contenente 12 brani inediti e 3, invece, già noti. Spazio poi al mondo del grande schermo, con Jasmine Trinca, che interpreta la protagonista della nuova pellicola di Sergio Castellitto, “Fortunata”, al cinema nella prossima primavera: la pellicola del regista è tratta - come già successo in precedenza - da una sceneggiatura della moglie, Margaret Mazzantini. La Trinca vestirà i panni di una giovane mamma, con coraggio da vendere e un sogno nel cassetto aprire una sua attività da parrucchiera. Al tavolo di Che fuori tempo che fa - oltre alle presenze fisse della trasmissione, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Luciana Littizzetto, Orietta Berti e Fabio Volo - faranno capolino anche il geologo, saggista e divulgatore Mario Tozzi, insieme al campione del mondo a Lahti 2017 Federico Pellegrini, noto fondista di Aosta. Per concludere, andrà nuovamente in scena la musica: Peppe Vessicchio, il celebre maestro che quest’anno è stato solo ospite a Sanremo 2017, verrà annunciato insieme agli altri ospiti.

