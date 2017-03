DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: Raoul Bova, Chiara Francini e Anna Valle (puntata 12 marzo)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO 2017: CHIARA FRANCINI E RAOUL BOVA - Fino ad un mese fa circa, Chiara Francini ha affiancato Pippo Baudo alla conduzione di Domenica In, ma oggi - 12 marzo 2017 - sarà tra gli ospiti che il presentatore accoglierà in studio a partire dalle 17.00, al fianco di Raoul Bova. I due attori - amatissimi sul piccolo schermo - sono tornati in scena anche a teatro con lo spettacolo commedia “Due”, diretto da Luca Miniero, e che racconta di una giovane coppia che sta per sposarsi. Chiara Francini, dunque, inverte i ruoli, nonostante il suo ritorno sia in ogni caso molto atteso: che cosa avrà da raccontare in merito al nuovo impegno sul palcoscenico? Ci sarà qualche aneddoto curioso da ascoltare? A Domenica In verrà lasciato poi spazio anche alla musica musica e ai lavori destinati al piccolo schermo: Pippo Baudo annuncerà infatti il nome di Marco Masini che, dopo la sua recentissima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Spostato di un secondo”, è pronto a raccontare del nuovo album omonimo. Non mancheranno, da parte sua, alcune performance in grado di emozionare il pubblico a casa. Infine, il mondo delle fiction sarà rappresentato dall’ex Miss Italia Anna Valle, che è di recente tornata in scena su Rai 1 in “Sorelle”, diretta da Cinzia TH Torrini, al fianco di Loretta Goggi e Giorgio Marchesi. La prima puntata è stata trasmessa lo scorso giovedì: Anna Valle avrà qualche anticipazione da fare?

