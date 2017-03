Diaco contro Francesca De Andrè e Mercedes Henger/ "Fate schifo!" e lascia lo studio di Domenica Live

DIACO CONTRO FRANCESCA DE ANDRE' E MERCEDES HENGER: "FATE SCHIFO". E LASCIA LO STUDIO DI DOMENICA LIVE - Si alzano i toni a Domenica Live tra Pierluigi Diaco, Mercedes Henger e Francesca De Andrè per le accuse choc che quest'ultima ha rivolto al padre Cristiano. Il giornalista critica la scelta della figlia e nipote d'arte, al punto tale da definirla «infame» per aver diffamato Cristiano De Andrè, il quale tra l'altro ha querelato la figlia. Diaco sostiene che la questione doveva essere trattata esclusivamente in tribunale e quindi non finire in televisione. Nel dibattito si inserisce la figlia di Eva Henger per prendere le difese di Francesca De André, ma finisce nel mirino di Pierluigi Diaco, che poi torna all'attacco della figlia del cantante: «Fai schifo! Fate schifo!». Il giornalista suscita la dura reazione di Francesca De André, ma non se ne cura, preferendo lasciare lo studio di Barbara d'Urso. La conduttrice chiede poi conto di Alice, che sarebbe stata vittima delle aggressioni del padre, stando alle dichiarazioni di Francesca: «Sui social ha confermato la mia versione, mi ha dato ragione» replica, riferendosi ad un post di qualche giorno fa. «A tutte le persone che mi stanno scrivendo riguardo alle dichiarazioni rilasciate da mia sorella Francesca a Domenica Live rispondo così» ha scritto su Instagram, citando la definizione di "figlio" di Josè Saramago. Clicca qui per visualizzare il post pubblicato sui social da Alice De Andrè.

