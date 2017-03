ED SHEERAN/ Ospite a Che tempo che fa: in tour in Italia a metà mese (12 marzo 2017)

ED SHEERAN, IL CANTANTE OSPITE A CHE TEMPO CHE FA: IN TOUR IN ITALIA A META' MESE (12 MARZO 2017) - Che tempo che fa, rrotocalco domenicale condotto da Fabio Fazio, ritorna oggi, 12 marzo 2017 su Rai 3. Numerosi gli ospiti che incontreremo in questo nuovo appuntamento, fra cui il cantante Ed Sheeran. Di recente, la star ha dichiarato che grazie alla fidanzata Cherry è riuscito a superare dei momenti molto difficili e rimanere con i piedi per terra, come sottolineato da Entertainment Weekly. Un particolare che potrebbe non essere sfuggito agli ammiratori più attenti, dato che nel suo ultimo album "Divide" sono presenti dei riferimenti ai periodi no che ognuno di noi può attraversare nella propria vita. Cherry lo ha aspettato con pazienza, dal momento che i due si conoscono da quando avevano solo undici anni, ed ha accettato i risvolti che stare con un artista ultrafamoso comporta. Ed Sheeran crede che sia meraviglioso aver avuto uno straordinario successo come cantante solista ed ammette di aver intenzione di allargare i suoi progetti musicali. Creare una boyband è l'obiettivo, ha sottolineato a Rolling Stones, le audizioni sono già aperte per la ricerca dei componenti e lo stesso Sheeran rivela un dettaglio chiave del suo progetto: sarà una band superpop. Sicuramente vedremo questa nuova formazione in concerto durante i suoi tour, che lo porteranno in Italia, al Pala Alpitour di Torino, il prossimo 16 e 17 marzo. Sicuramente a Che Tempo che Fa sarà chiamato a promuovere anche la sua presenza nel Bel Paese, oltre che a parlare di musica e attualità. Prima di scoprire che cosa ci rivelerà questa sera, conosciamo meglio Ed Sheeran.

ED SHEERAN, IL CANTANTE OSPITE A CHE TEMPO CHE FA: IN TOUR IN ITALIA A META' MESE (12 MARZO 2017). LA VITA E LA CARRIERA - Edward Christopher Sheeran, classe 1991, nasce in Gran Bretagna e raggiunge molto in fretta il successo, grazie al suo album "+". Oltre che nel Regno Unito, dove è stato ben sette volte disco di platino, risulta tra i più venduti anche nel resto del mondo. Giovanissimo, Ed vive nel West Yorkshire e poi si trasferisce a Suffolk. Figlio di un curatore d'arte e di una designer di gioielli, anche il fratello Matthew ama la musica, ma ha deciso di prendere una strada diversa, componendo musica classica. Una faccia da bravo ragazzo, ma il capello rosso tradisce le sue origini: i suoi nonni paterni erano irlandesi cattolici. Ed Sheeran suona la chitarra sin da piccolo e comincia a scrivere canzoni appena studente. Ama Van Morrison e la città di Londra, che gli dà molti spunti sia stilistici che musicali. Nel 2005 pubblica "The Orange Room", EP di debutto e da allora la strada è in discesa. Seguono infatti subito i primi due album in studio "Ed Sheeran" e "Want Some?", che suona nei locali di Londra, in cui si fa presto conoscere. Oggi è celebre in tutto il mondo per il suo volto da bravo ragazzo e la sua voce che fa sognare.

© Riproduzione Riservata.