ELEONORA E CARLOTTA/ C'è Posta per Te, il padre Maurizio e la matrigna Silvana: Maria de Filippi seccata

ELEONORA E CARLOTTA E IL PAPÀ MAURIZIO: LA SECONDA MOGLIE SILVANA MENTE? (C’È POSTA PER TE) - L'ultima storia andata in onda durante la puntata conclusiva della nuova stagione di C'è posta per te, ha visto protagoniste Eleonora e Carlotta alla ricerca di un nuovo rapporto con il padre Maurizio. Le due donne da alcuni anni vivono il rapporto con il padre di nascosto a "causa" di Silvana, la donna che ha sposato in seconde nozze. Le figlie di Maurizio hanno mandato la posta al padre per chiedergli di poterlo vivere anche lontano dalla moglie. Proprio Silvana inizialmente, aveva un buon rapporto con Eleonora e Carlotta ma, dopo essere rimasta incinta le cose si sono complicate. Per le figlie di Maurizio infatti, la donna avrebbe una doppia faccia trattandole male lontano dal loro padre e ritrovando l'armonia in sua presenza. La donna in puntata però, si è dimostrata assolutamente affabile e bendisposta, tanto da affermare: "Speravamo fossero loro. Sarebbe il completamento della nostra felicità. Io non ho mai impedito al padre di vedere le loro figlie, anche perché ho avuto modo di conoscerle. Lungi da me l'idea di poter dire ‘Loro non devono far parte della nostra vita'. Magari il nostro rapporto è un po' scivolato ma io spesso dico a Maurizio ‘Sono le tue figlie, vivitele'". Maurizio però, nonostante l'amore per le figlie, fin da subito si è dimostrato un poco debole ed incapace di prendere la situazione in mano: "Se vogliamo andare a mangiare qualcosa, perché non possiamo farlo tutti insieme. Se avete avuto dei problemi con Silvana, parlatene con lei e chiarite. Mi sembra di mancare di rispetto a lei". Le figlie però, hanno ribadito l'impossibilità di viversi il rapporto con il padre in serenità da dieci anni a questa parte: "Silvana, loro sono convinte che tu qua stia facendo una parte e che a casa dici cose diverse", sottolinea Maria De Filippi, ma la donna continua a negare. Maurizio ha continuato a ribadire che per rispetto a Silvana non può incontrare le figlie da solo fino a quando Maria è sbottata: "Hai questo atteggiamento Zen, da Ponzio Pilato...", per poi ribadire: "Da che mondo e mondo è il padre che deve fare il primo passo, ma tu ti metti sullo stesso piano delle tue figlie senza però metterti in mezzo sperando che magicamente avvenga la pace. Non puoi fare Ponzio Pilato! Laddove Silvana si comportasse male, tu dei fare vedere alle sue figlie che sei pronto a proteggerle". Di seguito, anche grazie all’intervento di Maria, gli animi si sono stemperati e Maurizio ha trovato il coraggio di aprire la busta ad Eleonora e Carlotta. Cliccate qui per visionare il video. (Valentina Gambino)

