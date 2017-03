EMIGRATIS 2, ANTICIPAZIONI: PIO E AMEDEO TORNANO SU ITALIA 1 CON ROCCO SIFFREDI (OGGI, 12 MARZO) - Si riparte alla grande con la seconda stagione di Emigratis pronta al debutto su Italia 1 stasera, domenica 12 marzo 2017, poco dopo mezzanotte. Pio e Amedeo tornano alla guida del format che prevede viaggi totalmente ‘a scrocco’ da parte del duo comico che abbiamo imparato a conoscere a Le Iene: viaggi e opportunità in giro per il mondo che verranno, di volta in volta, ‘finanziati’ da personaggi noti del mondo dello spettacolo o dello sport. Ma la partenza di Emigratis 2 - come hanno annunciato proprio Pio e Amedeo tramite la loro pagina Instagram ufficiale - sarà decisamente particolare quest’anno: “…sarà una prima puntata speciale… con Rocco Siffredi, Malena, Eva Henger e il ritorno di Pierino!…” si legge infatti nel post. L’attore a luci rosse (che al momento è impegnato in Honduras per la sua breve permanenza a L’Isola dei Famosi 2017), la collega nonché concorrente in questa edizione del reality e anche l’ex naufraga faranno capolino sulla rete Mediaset per una appuntamento che si preannuncia piuttosto bollente e piccante: “…detto questo domenica se avere coraggio mettetevi la sveglia e soprattuto mettete i bimbi a dormire”, hanno concluso infatti Pio e Amedeo, dando appuntamento in seconda serata.

EMIGRATIS 2, ANTICIPAZIONI: VIDEO PROMO E PROGRAMMAZIONE (OGGI, 12 MARZO) - Per il ritorno di Emigratis 2 Pio e Amedeo hanno pensato a grandi sorprese, ma sui social network hanno voluto anche chiarire quale sarà la programmazione di questa seconda edizione: è vero che si parte oggi da mezzanotte e 15, ma già domani lo show tornerà in onda con la seconda e ultima parte della puntata d’esordio. Dopodiché, tutti gli appuntamenti saranno fissato per le 23.15 del primo giorno della settimana, sempre su Italia 1. Intanto, la curiosità a riguardo del ruolo che Rocco Siffredi avrà più tardi cresce di minuto in minuto: Pio e Amedeo, come svela il promo, raggiungeranno Siffredi a Budapest per cercare di essere ammessi “nel suo regno a luci rosse”. Faranno capolino proprio sul set?

