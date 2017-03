ENRICO RUGGERI E I DECIBEL/ Il cantautore e il suo storico gruppo su Rai3 (Che fuori tempo che fa, 12 marzo)

ENRICO RUGGERI E I DECIBEL, IL CANTAUTORE E IL SUO STORICO GRUPPO OSPITI DA FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - Enrico Ruggeri e il suo storico gruppo, i Decibel, saranno saranno ospiti della trasmissione di Fabio Fazio, “Che fuori tempo che fa”, questa sera domenica 12 marzo 2017. In passato il cantante era già stato ospite della trasmissione, senza però essere accompagnato dagli altri esponenti della band. Durante quella trasmissione, andata in onda il 5 marzo del 2016, Ruggeri aveva a lungo parlato del singolo presentato quell'anno a Sanremo e dal titolo "Il primo amore non si scorda mai". Inoltre, Ruggeri aveva raccontato nel corso della trasmissione delle sue molte partecipazioni al Festival, delle sue vittorie e delle sue canzoni più celebri. Questa volta insieme a lui ci saranno, come abbiamo detto, anche i componenti dei Decibel: scioltisi nel 2010 dopo circa trent'anni di carriera comune, sono recentemente tornati insieme. Recentemente, nel corso di diverse trasmissioni radiofoniche e un'intervista a Radio Italia, Enrico Ruggeri e i Decibel hanno annunciato il loro grande ritorno sulla scena. Nel corso di quest'anno, infatti, Ruggeri compie sessant'anni e il gruppo vuole celebrare il compimento dei quarant'anni di attività grazie al lancio di un nuovo album. Nel corso della puntata di "Che tempo che fa", si parlerà probabilmente proprio di quest'album intitolato "Noblesse Oblige" che contiene ben undici canzoni inedite e due dei più grandi successi dei Decibel, tra cui appunto "Contessa" con cui hanno raggiunto la fama. Per scoprire tutti i dettagli su "Noblesse Oblige" e sulle tappe del tour che partirà il prossimo 17 marzo, non ci resta che guardare la trasmissione su Rai 3.

ENRICO RUGGERI E I DECIBEL, IL CANTAUTORE E IL SUO STORICO GRUPPO OSPITI DA FAZIO: LA STORIA DELLA BAND (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - I Decibel nascono a Milano quarant'anni fa: era il lontano 1977 quando cominciano a suonare in una cantina. Nel corso degli anni l'assetto della band si modificò più volte fino a raggiungere la formazione definitiva: Enrico Ruggeri alla voce e agli strumenti Silvio Capeccia, Fulvio Muzio e Mino Riboni. Il successo arriva nel 1980 con la loro partecipazione a Sanremo. Sul palco dell'Ariston interpretano la canzone "Contessa" che rappresenterà il loro ingresso nel panorama delle stelle canore italiane. Dopo quasi trent'anni di successi il gruppo si separa nel 2010, ma nel 2014 Ruggeri, Capeccio e Muzio tornano a suonare a Milano e nel 2017 pubblicano un nuovo disco "Noblesse Oblige" a cui segurà un tour nazionale.

