ENZO E STEFANIA / Lei lo perdona ma “Io ti blocco” è già un tormentone (C’è posta per te, puntata 11 marzo)

ENZO E STEFANIA, LEI LO PERDONA E LUI DIVENTA IL RE DEI SOCIAL (C’È POSTA PER TE, PUNTATA 11 MARZO 2017) - Ieri l'ammiraglia di Casa Mediaset ha regalato ai telespettatori l'ultima puntata di C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che ha portato in scena molte storie strappalacrime. I sentimenti però, hanno anche lasciato spazio ai sorrisi con la storia d'amore tra Enzo e Stefania i due calabresi dotati di particolare senso dell'umorismo (specie lui). Enzo ha 34 anni e per moltissimi anni ha condotto una doppia vita vivendo una relazione d'amore con Stefania mentre era già fidanzato con un'altra ragazza. La storia tra Enzo e Stefania è durata per circa tre anni e mezzo, poi interrotta dall'annuncio delle nozze di lui. Nonostante l'amore infatti, l'uomo si è trovato costretto a sposarsi deludendo così le aspettative della destinataria della busta. Tornando dal viaggio di nozze però, avendo capito il tragico errore, Enzo ha chiesto immediatamente l'annullamento del matrimonio alla sacra rota per riconquistare il cuore della ex mai dimenticata. Stefania fin da subito è apparsa irremovibile: "Due mesi da leone e tre anni da coniglio, adesso gli è venuto il coraggio. Ci sono state tantissime bugie ed episodi. Questo ragazzo ha rovinato la mia vita. Lui si è costruito una carriera mentre io ero ferma a piangere". Inizialmente la 31enne ha anche confessato di non essere più innamorata, ma Enzo ha replicato: "Perché rispondi ai miei messaggi? Perché mi chiami per insultarmi? Perché mi guardi quando mi vedi in paese? Perché non scompari? Hai messo su Facebook, una foto in evidenza dove ci sono anche io, tu e tua madre". Da quel momento gli animi si sono fortemente stemperati e, nonostante la rabbia, Maria ha fatto notare a Stefania che al suo ex di certo non mancasse il senso dell'umorismo. "Apri, al limite lo rimolli", la incoraggia la conduttrice. Lui, durante il suo tentativo di riconquistarla, ha spesso ribadito in maniera ciclica di volere bloccare la ex su Facebook qualora non aprisse la busta: "Io ti blocco, non come fai tu che dici che mi blocchi e poi non lo fai e dieci minuti dopo mi scrivi di nuovo". Su internet (specie su Twitter) la frase: “Io ti blocco” è già diventata un tormentone virale. Stefania, nonostante la confusione però, ha seguito il suo cuore aprendo la busta ad Enzo. Se volete rivedere la loro storia, potete cliccare qui. (Valentina Gambino)

