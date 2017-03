FEDERICO PELLEGRINO/ Il fondista italiano parlerà la sua carriera (Che fuori tempo che fa, 12 marzo 2017)

FEDERICO PELLEGRINO, IL FONDISTA ITALIANO E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - Sarà Federico Pellegrino, promessa dello sport invernale italiano, uno degli ospiti di Che fuori tempo che fa di questa sera, domenica 12 marzo. Condotto da Fabio Fazio ed in onda da diversi anni oramai su Rai 3, la trasmissione ha come format quella di un talk show one-to-one. Con la presenza dell'irriverente Luciana Littizzetto e del simpaticissimo Nino Frassica, Fabio Fazio conduce delle interviste molto ritmate ed irriverenti a personaggi di spettacolo, sport e politica. Con la partecipazione della bella Filippa Lagerback, il programma è ormai un format collaudato, che da anni è seguito da una buona fetta del pubblico italiano.

FEDERICO PELLEGRINO, IL FONDISTA ITALIANO E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LE SUE GARE (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - Il giovane sciatore ultimamente è comparso sulle riviste sportive in quanto diverse gare stanno ancora avendo luogo. L'ultima di queste ha visto purtroppo il predominio norvegese nella sprint a tecnica classica. Stiamo parlando della competizione di Drammen, durante la quale hanno acceduto ai quarti di finale ben otto norvegesi, mentre termina proprio ai quarti la gara di Federico Pellegrino, sconfitto da Krogh e Skar. L'atleta non ha purtroppo guadagnato un tempo valido per i ripescaggi. Ma certamente non è qui che ci si ferma, dal momento che la sua carriera in ascesa è supportata dalla sua giovane età e dalla sua voglia di fare.

FEDERICO PELLEGRINO, IL FONDISTA ITALIANO E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - Federico nasce tra le montagne, per la precisione ad Aosta, nel 1990. La sua specialità è lo sci di fondo ed è stato recentemente insignito del titolo di campione del mondo nella sprint a Lahti 2017. Sin dall'età di 9 anni si unisce alla squadra di sci di Saint-Barthélemy e da lì decide di far partire la sua carriera. All'attivo due edizioni dei Mondiali juniores, durante la stagione 2015-2016 ha vinto la Coppa del Mondo di sprint. Ha avuto l'onore di partecipare altresì ai Giochi olimpici invernali di Soci 2014 piazzandosi 11° sia nella sprint, che nella sprint a squadre. Ai Mondiali di Lathi 2017, oltre a vincere la medaglia d'oro nella sprint, ha guadagnato anche quella d'argento nella sprint a squadre insieme al compagno di squadra Nöckler. Ottavo posto per la staffetta. Fidanzato con la fondista Greta Laurent di Gressoney-Saint-Jean, lo sci e la neve per lui sono di casa, dal momento che è anche cugino dello skyrunner Xavier Chevrier. Sicuramente Fabio Fazio saprà mettere Federico a suo agio, il quale a sua volta sarà in grado di mostrare il suo entusiasmo ed il suo brio al pubblico del piccolo schermo.

