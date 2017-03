FEDEZ & JAX/ Video, scherzo truffa per secondary ticket: il rapper scoppia a piangere (Le Iene Show)

FEDEZ FEDEZ & JAX, VIDEO SCHERZO TRUFFA PER IL RAPPER: CROLLA IN UN PIANTO DISPERATO (LE IENE SHOW, 12 MARZO 2017) - Brutti momenti per Fedez, che si è visto al centro di un'inchiesta giudiziaria a causa di una maxi truffa messa in atto da un suo collaboratore diretto. In realtà si tratta di uno scherzo organizzato dall'amico e rapper J-Ax, che ha voluto avvalersi dell'aiuto de Le Iene Show per mettere in atto il suo diabolico piano. J-Ax dovrà reggere ovviamente il gioco e ripetere la frase "io non ci sto dentro" per aumentare la tensione. Il piano malvagio scatta non appena Fedez arriva agli uffici, già sfiancato da un po' di reflusso gastrico. Saliti sul palco, le prove vengono interrotte dalla chiamata dell'avvocato, che rivela a Fedez di aver ricevuto una telefonata dalla Questura, con cui è stato informato di un problema con la questura riguardo alla vendita dei biglietti del tour. Sulle prime sembra un piccolo contrattempo, non tale da allarmare il rapper, che continua a scherzare con J-Ax e gli amici. I due ritornano quindi nei camerini per non allarmare il resto della band, quando arriva una seconda telefonata dell'avvocato. Quest'ultimo informa J-Ax che le autorità hanno aperto un fascicolo riguardo ai biglietti venduti, 27 mila per tutte e quattro le date del tour. Tutti i biglietti venduti tramite il servizio Secondary Ticketing. Solo a questo punto Fedez inizia ad essere un po' nervoso ed a calcare la dose la frase - mantra ripetuta da J-Ax in continuazione. Il rapper cerca quindi conforto nella madre-manager ed anche la seconda telefonata a Clemente Zard, il produttore dei concerti, non fa che aumentare la rabbia di Fedez. L'artista milanese esplode quando viene avvisato della presenza delle telecamere de Le Iene Show negli uffici. Fedez cerca di giustificarsi subito dall'accusa di essere coinvolto in una truffa ai danni degli ammiratori, ma la Iena calca la mano e rivela la vendita di centinaia di migliaia di biglietti da parte di Clemente per conto dei due rapper. A questo si aggiunge anche il possibile reato fatto alle spalle di J-Ax, il furto di alcuni incassi, e la paura di essere giudicato un traditore da parte dell'amico. Solo dopo diverse tensioni, l'inviato rivela la verità al rapper, che scoppia in un pianto ininterrotto. Clicca qui per vedere il video dello scherzo de Le Iene Show a Fedez.

