Fiorella Mannoia furiosa/ Il Corriere della Sera pubblica l'accusa di un fan, lei reagisce così

Fiorella Mannoia nel mirino, un fan la accusa tramite il Corriere della Sera: "Ha fatto finta di non vederci!" - Un fan di Fiorella Mannoia, attraverso il corriere.it, esprime amarezza per un episodio accaduto in estate durante un concerto della seconda classificata di Sanremo 2017. Il tutto sarebbe accaduto nel corso di un concerto a villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lu) in estate all’aperto. Nella lettera indirizzata e pubblicata dal noto portale si legge: "Mi trovavo a passare all’esterno del teatro, tra il pubblico non pagante che ascoltava la musica di un concerto bellissimo. Alla fine la cantante uscendo dal retro, prima dei bis, è stata ripetutamente chiamata dalle persone che non si erano potute permettere l’ingresso. Il biglietto era molto caro. Mi sarei aspettato da una cantante molto attenta alla sensibilità delle persone e attenta a coloro che sono meno fortunati, almeno a parole, un gesto, un’attenzione, insomma un segno di ringraziamento per gli applausi che le riservavano e che lei certamente aveva visto e sentito". L'uomo che invia questa lettera si dice per questo molto deluso e per nulla fiero di questo gesto della sua beniamina.

Fiorella Mannoia furiosa dopo l'attacco di un suo fan: la cantante sbotta contro il Corriere.it - Non si è fatta attendere però la risposta di Fiorella Mannoia. La cantante, attraverso Facebook, ha replicato in questo modo: "Avevo deciso di non commentare, per orgoglio e perchè mi vergognavo di scendere così in basso, per dignità, ma visto che questa non notizia sta rimbalzando nel web, mi trovo costretta a replicare. - esordisce la cantante che sbotta - ma vi pare possibile pubblicare una notizia simile? Ma davvero il giornalismo sta diventando questo? Non stiamo parlando di una testata di gossip, stiamo parlando del Corriere.it è riportato anche da "Il Giornale" (e te pareva!) seguito da Libero (e me sembrava strano!!) Al di là' della fesseria che racconta questo signore, che forse non sa che noi siamo in cuffia [...] ci può stare che io una sera non mi sia accorta, o non abbia visto un gruppo di persone, o sia andata via di corsa (cosa che di solito non faccio) perchè avevo molti chilometri da fare per la data successiva". Le accuse della cantante sono tuttavia tutte per la testata che ha deciso di pubblicare la lettera: "Ma tu, Corriere, (nella persona di non so chi) "il Giornale E Libero...potete pubblicare una notizia simile? Ma siete messi davvero così male che avete bisogno di usare il mio nome con questa minchiata per avere un po' di visibilità?".

