Francesca De Andrè / Torna da Barbara D’Urso dopo a querela e la diffida a Domenica Live del padre Cristiano

FRANCESCA DE ANDRÈ A DOMENICA LIVE: IL RITORNO DOPO LA QUERELA DEL PADRE CRISTIANO (OGGI, 12 MARZO 2017) - Per la terza domenica consecutiva Francesca De Andrè parteciperà come ospite al programma di Barbara D’Urso, ancora una volta per parlare delle gravi insinuazioni fatte dalla bellissima show girl il 26 febbraio contro il padre Cristiano De Andrè. La nipote del mitico Faber aveva sostenuto in quella occasione: «Mio padre ha picchiato mia sorella Alice di 17 anni e da lì in poi se ne è lavato le mani ». La dura accusa di aver usato violenza anche nei confronti della sorellina è stata seguita da una precisazione: «Ora è seguita anche da uno psicologo». Come se non bastasse, Francesca ha accusato il padre di usare i soldi per andare in vacanza ma non per pagare la scuola della figlia: «Ultimamente arrivati dei richiami perché mio padre non paga la scuola però se ne va ad Antigua per farsi bello prima di una tournée». Settimana scorsa il dialogo con il paparazzo in studio aveva di nuovo fatto commentare a Francesca l’accusa e la querela che il padre Cristiano De Andrè aveva mosso dopo le parole di 7 giorni prima della figlia; «Proprio per quello che è successo questa estate, mia sorella ha chiuso completamente i rapporti con mio padre». Oggi la nuova replica dopo la decisione del padre di diffidare anche la trasmissione per farla parlare di nuovo; cosa avverrà?

FRANCESCA DE ANDRÈ A DOMENICA LIVE: CRISTIANO DIFFIDA MEDIASET E BARBARA D’URSO (OGGI, 12 MARZO 2017) - Francesca De Andrè torna a Domenica Live da protagonista per parlare della querela subita dal padre Cristiano proprio per aver raccontato di uno suo scontro con la sorella minorenne. Il programma di Barbara D’Urso in questo modo però rischia grosso visto che il tribunale di Milano ha ricevuto una richiesta di diffida per il programma di Mediaset nell’ospitare ancora la ragazza per parlare di un fatto sotto processo. «Il burrascoso Cristiano decide allora di affilare le armi legali. Mandato all’avvocato Marco Marzari, diffida trasmessa a Cologno Monzese per il programma, querela depositata in Procura per la figlia. Documento che contiene una serie di riferimenti alla scelta della rete Mediaset, “inopportuna” a dire del querelante, di invitare nuovamente Francesca in trasmissione dopo le prime dichiarazioni penalmente sensibili rilasciate il 26 febbraio. Il programma ha poi invitato, certo, Cristiano De Andrè a replicare, ma l’offerta è stata declinata, considerando quel contesto televisivo non adattissimo a chiarire questioni così delicate», riporta il sito GiustiziaMi che riporta le fonti all’interno del Tribunale di Milano.

