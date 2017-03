GOSSIP UOMINI E DONNE / Riccardo e Camilla sollecitano Martina a farsene una ragione, arriva la replica

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: RICCARDO E CAMILLA RISPONDONO (ANCORA) A MARTINA LUCHENA - Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo saranno due dei protagonisti delle olimpiadi della TV che vedremo in onda sabato sera? In attesa di poterlo scoprire, la coppia giovane del trono classico di Uomini e Donne, procede a gonfie vele tra amore e convivenza. Durante la giornata di ieri pomeriggio, la coppia è stata prontamente intervistata ai microfoni di Radio Radio e, durante una nuova puntata di "Non succederà più", Riccardo e Camilla hanno avuto modo di replicare alle ultime accuse e dichiarazioni di Martina Luchena. Il trono di Riccardo Gismondi infatti, durante la prima parte vedeva la giovane torinese correre da sola alla conquista del suo cuore. L'arrivo improvviso di Camilla Mangiapelo però, non solo ha cambiato radicalmente i "giochi" ma, alla fine si è anche rivelata essere la "carta" vincente per accedere di diritto al cuore dell'ex tronista. Martina recentemente aveva anche parlato di possibile amicizia tra lei e Camilla qualora non fossero state delle rivali in amore ma, proprio ieri pomeriggio, la Mangiapelo ha voluto precisare alcuni punti fondamentali. Per la giovane romana infatti, una amicizia con la Luchena sarebbe stata alquanto improbabile perché la ritiene solo una persona in cerca di visibilità che puntava più al trono che al cuore dell'ex tronista. Secondo Martina inoltre, Riccardo ha deciso di uscire fuori dal programma insieme a Camilla solo perché lei ha deciso di eliminarsi anticipatamente. Anche in questo caso, la coppia ha smentito l'ex corteggiatrice. La scelta di Gismondi infatti è stata dettata dal cuore ed inoltre, la coppia ha precisato che tra i due non ci fosse mai stato alcun tipo di accordo se non la voglia di viversi anche fuori da Uomini e Donne. Riccardo e Camilla inoltre, hanno sollecitato Martina a farsene una ragione: la torinese replicherà anche questa volta?

