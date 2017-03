Gino Bramieri/ Eredità, anche il Telegatto conteso tra vedova e nuora: la sentenza cosa dirà? (Domenica Live)

EREDITA' BRAMIERI: LA SENTENZA AVRA' DATO RAGIONE ALLA NUORA O ALLA VEDOVA? (DOMENICA LIVE, OGGI 12 MARZO 2017) - Barbara D'Urso tornerà a parlare durante la puntata di Domenica Live, dell'eredità di Gino Bramieri, contesa dalla nuora e dalla vedova. Proprio tre anni fa in diretta tv Laura Mosso, amica della vedova Bramieri, accusò Lucia Merisio (la nuora) di aver rubato un Telegatto. Quel premio era stato assegnato a Gino Bramieri e dato ad Angela, le parole di Laura Mosso proprio in collegamento a Domenica Live. I giudici della quarta sezione penale del tribunale di Milano si sono espressi in merito a questa vicenda proprio nell'ultima settimana: quelle accuse 'non costituiscono reato'. Prima del pronunciamento della sentenza il pm di Milano aveva dichiarato: "il fatto, trattandosi di ingiurie, non costituisce piu' reato". Lucia Merisio, vedova del figlio di Gino Bramieri, ha così commentato prima di uscire dall'aula: "Non credo che vada bene che uno possa dire certe cose in televisione, ma il giudice ha tratto le sue conclusioni, aspettiamo le motivazioni".

EREDITA' BRAMIERI: LA SENTENZA AVRA' DATO RAGIONE ALLA NUORA O ALLA VEDOVA? (DOMENICA LIVE, OGGI 12 MARZO 2017) - Gino Bramieri è stato comico, cantante ed attore, conosciuto da tutti come il famoso 'Nonno Felice'. Uno dei primi comici ad aver partecipato al Festival di Sanremo, presentando nel 1962 i brani Lui andava a cavallo e Pesca tu che pesco anch'io. Bramieri è stato contraddistinto dalla sua capacità di saper raccontare barzellette, raccolte in una serie di volumi tra cui '50 chili fa', ispirato alla forte perdita di peso che, agli inizi degli anni settanta, consentì al comico di trovare una nuova e più completa dimensione artistica. Gino Bramieri si sposò all'età di 19 anni con Maria e si separò dopo quasi quarant'anni di amore, dal matrimonio nacque il figlio Cesar ma successivamente ebbe anche due compagne: Ida ed Angela Baldassini, e proprio con quest'ultima c'è stata la disputa con la nuora per quanto riguarda l'eredità del Telegatto vinto da Bramieri. L'attore è morto nel 1996 all'età di 67 anni a causa di un tumore al pancreas.

