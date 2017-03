I Live with Models/ Anticipazioni puntata 12 marzo: Molly torna single?

I LIVE WITH MODELS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO: I Live With Models torna questa sera con la seconda stagione della serie sempre su Comedy Central. Ma cosa vedremo? Molly rompe con il suo ragazzo, Tommy la consola e tra i due nasce un'intesa. Pero', Jess e Scarlett obbligano Tommy a non provarci con Molly per non sconvolgere gli equilibri in casa. Ma prima di vedere la nuova puntata, ecco cosa è successo la scorsa settimana.

I LIVE WHIT MODELS, DOVE SIAMO RIMASTI - Tutto è pronto per una nuova puntata di I Live with Models in onda oggi 12 marzo, su Comedy Central. Ad andare in onda questa sera sarà il quarto episodio della serie e per vederlo i fan dovranno attendere le 23.00. Cosa è successo la scorsa settimana? Tommy (David Hoffman) e le ragazze si trovano in un locale per rimorchiare, ma il modello non sembra avere molto successo. Le donne che trova attraenti fra le presenti non gli rivolgono un'attenzione ed in più due modelli prendono di mira le amiche, allontanandolo dalla loro compagnia. Arrivato al bancone, conosce però Danielle, che rimane letteralmente affascinata dalle sue mani. Tommy non riesce a credere di essere riuscito a conquistare una donna solo mostrando le proprie mani, ma al mattino successivo, quando Danielle esce di casa, conferma di volerla vedere ancora. intanto, Molly inizia a diventare sempre più ossessionata dai selfie e non smette un solo attimo di scattarsi delle foto nelle situazioni più disparate. Più tardi, Tommy ha di nuovo modo di vedere Danielle, ma la donna dimostra di essere arcigna e crudele con tutti, personale del ristorante compreso. Qualcosa di lei non gli piace e lo terrorrizza, ma sul piano fisico non ha nulla da ridire. Decide quindi di bypassare la fase della conoscenza, per passare direttamente al letto, ma durante un secondo incontro, assiste ad una scena anche peggiore della precedente. Nel frattempo, Scarlet organizza un appuntamento finto con Molly (Kamilla Alnes), in modo da scattare altri selfie da ccondividere con i followers. All'arrivo di Tommy, le amiche scoprono che i due figli ed il carattere scontroso di Danielle non stanno facendo desistere il modello dal contattarla ancora. Scarlet però cerca di fargli capire che non rompere con la donna lo porterà solo verso altri guai, dato che non è adatta a lui. Anche se malvolentieri, il modello accetta di proseguire come d'accordo, ma viene anticipato da Danielle, che piomba nel suo appartamento. Intuendo che cosa sta succedendo, la donna inizia a sedurlo e lo convince ad interrompere il discorso, per poi prendere un drink e dirigersi in camera. In cucina, Tommy ammette infine alle amiche di essere un uomo molto debole e che quindi non lascerà Danielle. Non appena si riavvicina a quest'ultima, assiste di nuovo ad una conversazione assurda fra la donna ed uno dei due figli e conclude che non possono più proseguire. Scarlet è fiera di lui, ma Tommy pensa solo all'avventura che ha appena persa. Poco dopo, Molly rivela a Scarlet di non voler più uscire con lei perché è insopportabile, anche quando dorme. L'amica però fa notare loro che la lite postata sui social potrebbe attirare molto di più l'attenzione degli altri rispetto alla loro relazione. Le due ragazze iniziano quindi una finta lite sui rispettivi profili, sfruttando i lati negativi di entrambe per ottenere maggiore popolarità ed allo stesso tempo sfogando le proprie frustrazioni.

