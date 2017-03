IL SIGNORE DEGLI ANELLI, LA COMPAGNIA DELL'ANELLO/ Su Italia 1 il film con Elijah Wood

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL'ANELLO, IL FILM IN ONDA SU ITALA 1 OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Il signore degli anelli: la compagnia dell'anello è il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 19.20. Una pellicola di genere fantasy che è stata diretta dal regista neozelandese Peter Jackson e gli attori principali che recitano nel film sono Elijah Wood, Sean Astin, Ian Mckellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Sean Bean e Hugo Weaving. Il film è stato prodotto dalla casa di produzione americana New Line Cinema ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche nell'anno 2001. Scritto da Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, il film si basa sulle opere dello scrittore britannico John Ronald Reuel Tolkien. Il film alla sua uscita fece scalpore, tanto da conquistarsi ben 4 premi Oscar nelle categorie Migliore fotografia, Miglior colonna sonora, Miglior trucco e Migliori effetti speciali. La critica ha esaltato il ritmo della pellicola che nonostante la sua durata non stanca mai, ma anzi, coinvolge lo spettatore in un turbine di emozioni, appassionandolo alla storia. Per quanto riguarda il pubblico, Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello fu un successo memorabile. Realizzato con 93 milioni di dollari, il film incassò al botteghino quasi 871 milioni di dollari, diventando uno dei film più visti dell'anno. Inoltre, si può dire che questa pellicola sia stata il trampolino di lancio per attori che poi avrebbero raggiunto traguardi importanti come ad esempio Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Cate Blanchett ed Elijah Wood. Ad oggi è considerato un capolavoro del genere Fantasy, un film rimasto impresso praticamente nella memoria di tutti i suoi spettatori. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL'ANELLO, IL FILM IN ONDA SU ITALA 1 OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film si svolge in un mondo fantastico e magico. In questo luogo incantato incombe l'ombra di Sauron, un malvagio signore oscuro che ha perso in battaglia l'Unico, il più forte dei venti anelli del potere, capace di dominare ed assoggettare qualsiasi cosa o essere vivente. Il malvagio signore oscuro però vuole riottenere l'anello, ora in mano alla compagnia dei nove, una fazione ribelle che vuole distruggere questo oggetto malvagio gettandolo nella voragine infuocata del monte Fato. Sauron quindi, scatenerà le forze del male contro questo manipolo di eroi, cercando di ostacolarli in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo a sua disposizione. Tra la compagnia dell'anello (così in seguito verrà ribattezzata la compagnia dei nove) spiccheranno alcune personalità interessanti come quella del mezzo uomo hobbit Frodo Baggins, quella del mago bianco Gandalf, dell'arciere infallibile Legolas e del re buono Aragorn.

