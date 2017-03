ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed. 12 news: Samantha e Giulio nei guai, Rocco Siffredi guida la protesta

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: I NAUFRAGHI SI RIBELLANO A SAMANTHA DE GRENET E GIULIO BASE SOTTO LA GUIDA DI ROCCO SIFFREDI – Il regno di Samantha De Grenet e Giulio Base comincia a traballare. La showgirl e l’attore, giudicati da Rocco Siffredi i veri strateghi dell’Isola dei Famosi 2017, sentono aria di ribellione tra i fans. L’attore di film a luci rosse, infatti, in questi giorni, sta conoscendo tutti i naufraghi e, parlando con l’amica e collega Malena, ha messo in evidenza la strategia che la De Grenet e Giulio Base starebbero portando avanti. Le parole di Rocco non sono rimaste inascoltate. I naufraghi, infatti, cominciano a mostrare segni d’insofferenza nei confronti dei due e, da un momento all’altro, sull’Isola dei Famosi 2017 potrebbe scoppiare la bomba. “Quello che dicono loro è legge” dice Nancy. “Perché accettate una cosa che poi dentro vi fa rodere?” ribatte Siffredi. “Io credo che Nancy sappia esattamente chi è la Roma bene: Samantha, Giulio... Io li adoro singolarmente ma stanno facendo una strategia precisa... Sono attori. - incalza Rocco - La democrazia qui non c'è. Samantha è bacchettona, ma non vuol dir nulla. E' molto brava a manipolare”. Rocco Siffredi, dunque, guiderà la protesta di Malena, Nancy e Simone contro Samantha e Giulio?

