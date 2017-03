Il Segreto / Oggi, 12 marzo la telenovela non va in onda. Ecco perché e quando torna

IL SEGRETO, OGGI 12 MARZO LA SOAP NON VA IN ONDA - Questa sera Il Segreto non andrà in onda su Canale 5 nell'ormai tradizionale appuntamento delle ore 21:15 della domenica. Mediaset, infatti, ha deciso di effettuare la variazione di palinsesto che sembrava già prevista la scorsa settimana, salvo poi cambiare idea all'ultimo momento. La telenovela spagnola ha preso il posto della fiction Amore pensaci tu con la puntata serale dello scorso venerdì mentre il film per la televisione prenderà il suo posto della domenica. Questo scambio dovrebbe proseguire anche per la prossima settimana, nella speranza che gli ascolti della fiction di Canale 5 possano risollevarsi dopo un inizio difficile. Per quanto riguarda Il Segreto, invece, riconfermerà il suo posto di jolly, poiché in qualsiasi orario e in qualsiasi collocazione la telenovela mantiene costanti i suoi circa tre milioni di appassionati. Le vicende di Puente Viejo, dopo la modifica della domenica sera, torneranno lunedì alle ore 16:20 con delle trame davvero molto succose. Il rapporto di Hernando e Camila, infatti, subirà delle importanti novità non solo con un nuovo bacio ma anche con la consapevolezza della nascita di un nuovo amore.

