JASMINE TRINCA/ L’attrice di Slam - Tutto per una ragazza ospite di Fazio (Che fuori tempo che fa 12 marzo)

JASMINE TRINCA, L’ATTRICE DEL FILM SLAM - TUTTO PER UNA RAGAZZA OSPITE DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 12 MARZO 2017) Jasmine Trinca sarà ospite a Che fuori tempo che fa, dove parlerà del film Slam - Tutto per una ragazza, diretto da Andrea Molaioli. Jasmine Trinca è nata a Roma, ha 36 anni, è mamma di una bambina di nome Elsa e da anni è fidanzata con un compagno di università, Antonio, padre della piccola. Ha debuttato al cinema nel film di Nanni Moretti, La stanza del figlio: aveva soli 19 anni e già bucò lo schermo finendo addirittura per essere candidata ai David di Donatello per la sua primissima interpretazione cinematografia. Da allora ha recitato con tutti i più grandi registi nei migliori film italiani di ultima generazione: da Manuale d'amore alla Meglio gioventù, da Il caimano a Nessuno si salva da solo fino Romanzo Criminale. Gli ultimi impegni sono Fortunata e Slam, tutto per una ragazza. Si tratta di una pellicola tratta da un romanzo di Nick Hornby, i cui protagonisti sono due ragazzi di sedici anni: lei rimane incinta e i due si trovano quindi ad affrontare qualcosa di grande e imprevisto. Jasmine interpreta Antonella, madre del futuro ragazzo padre. A proposito di questo suo ruolo, a Leggo ha spiegato che Antonella è il suo ideale di mamma, perché “sbaglia anche molto, ma è guidata dall’amore e dalla buona fede. Soprattutto trasmette al figlio l’idea che è concesso sbagliare, che secondo me è il messaggio più importante che si possa dare”. Sull’esperienza sul set ha voluto spiegare che “Molaioli è stato la prima persona che ho incontrato quando feci il primo provino per La stanza del figlio, con cui ho esordito. Non potevo non essere vicina a degli attori giovanissimi come ero io all’epoca”.

