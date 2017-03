LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 12 MARZO: IL CASO EMMA HOUDA E L'INTERVISTA A MICHELE EMILIANO - Le Iene Show oggi, domenica 12 marzo 2017, in prima serata su Italia1: ecco le anticipazioni sulla puntata di stasera. Il programma tornerà ad occuparsi della piccola Emma Houda, la bimba rapita dal padre e portata in Siria. Le Iene avevano seguito le tracce dell'uomo in questi anni e hanno offerto il loro aiuto agli agenti del Servizio di Cooperazione Internazionale della Polizia per farlo arrestare, ritrovare la bimba e riportarla in Italia dalla madre. La vicenda verrà ripercorsa passo dopo passo, ma verrà soprattutto documentato in esclusiva il commovente momento dell'incontro tra Emma e sua madre Alice. Verranno trasmessi i momenti di attesa della madre fino a quello in cui si sono riabbracciate per la prima volta all'aeroporto di Malpensa. Le Iene hanno seguito anche i primi momenti vissuti insieme da Emma e Alice. Protagonista della puntata di oggi de Le Iene anche Michele Emiliano: il magistrato, ora in aspettativa, è presidente della Regione Puglia e candidato alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico. L'ex sindaco di Bari parlerà ai microfoni de Le Iene per spiegare anche la scelta di restare nel Pd, anziché uscire dal partito con Massimo D'Alema e Pier Luigi Bersani, e di sfidare Matteo Renzi e Andrea Orlando alle primarie del Pd. «Temo che Orlando e Renzi si alleino per far fuori me» ha dichiarato Emiliano in un passaggio dell'intervista, nella quale ha dichiarato anche di non volersi dimettere da Governatore della Puglia, nel caso in cui diventasse Segretario del Pd. A chi lo ha criticato per essere ancora un magistrato in aspettativa ha risposto di esserne orgoglioso: «Licenziarmi senza motivo mi sembra un atto di arroganza che non farei mai».

