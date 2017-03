LEGITTIMA OFFESA/ Su Cielo il film con Kim Basinger (oggi, 12 marzo 2017)

LEGITTIMA OFFESA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST - Legittima offesa, il film in onda su Cielo oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere thriller realizzata nel 2008 scritta e diretta da Susan Montford (Real steel, Vampire academy) ed interpretata da Kim Basinger (L.A. Confidential, 9 settimane e mezzo, Batman di Tim Burton), Lukas Haas (Revenant - Redivivo, Inception, Witness - Il testimone) e Craig Sheffer (In mezzo scorre il fiume, Cabal, Un meraviglioso batticuore). Il film è tratto da un racconto breve di Edward Bryant, autore di fantascienza e horror recentemente scomparso. Nella sua carriera Bryant ha pubblicato un unico romanzo, preferendo concentrarsi sui racconti brevi, di cui ha pubblicato numerose raccolte fra il 1973 e il 2014. Il ruolo per cui è stato maggiormente noto è quello di organizzatore di workshop e corsi di scrittura, incoraggiando, producendo ed indirizzando nuovi scrittori amatoriali fino a renderli dei professionisti. Fra gli autori oggi di grande successo usciti dai suoi workshop vi sono Dan Simmons, Connie Willis e John Dunning. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LEGITTIMA OFFESA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - Della Myers (Kim Basinger) è una casalinga benestante, che vive con il marito Kenneth (Lukas Haas) e i loro due gemelli. Durante la vigilia di Natale Della si reca in un centro commerciale per acquistare della carta da regalo, ma una banale contesa per un parcheggio si trasforma in una vera tragedia. Della offende i proprietari di un'auto parcheggiata male, che cominciano ad insultarla pesantemente. Una guardia giurata del centro commerciale interviene a calmare gli animi, ma mentre Della si sta allontanando questa viene uccisa a colpi di pistola. Terrorizzata Della riesce a fuggire con la sua auto, ma viene inseguita dal gruppo di assassini. Impossibilitata a proseguire in macchina, Della si rifugia in un bosco, dove i quattro criminali la inseguiranno. Lì comincia per Della una vera e propria battaglia per la vita, braccata da pazzi omicidi che intendono ucciderla solo per vendicare l'offesa subita.

