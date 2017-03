LOREDANA LECCISO / La compagna di Al Bano gelosa di Romina Power? “Ora basta!” (Domenica Live)

LOREDANA LECCISO, LA COMPAGNA DI ALBANO GELOSA DI ROMINA POWER? “ORA BASTA!“ (DOMENICA LIVE) - Loredana Lecciso questa mattina ha preso macchina (e tacchi) con rotta verso Roma: è da poco sbarcata a Domenica Live per dare la sua versione dopo i fatti degli ultimi giorni. Con una Barbara D’Urso scatenata nel tentativo di scucire quanto la bella compagna del cantante pugliese è decisa a sostenere; a Standing Ovation venerdì sera, Al Bano Carrisi ha cantato prima da solo e poi con l’immancabile ex moglie Romina Power in memoria dei vecchi tempi (e dei nuovi progetti artistici, che li vede ancora insieme sui palchi di tutto il mondo). I due ex coniugi si sono esibiti sulle note di Felicità, uno dei loro successi di coppi più grandi. Al termine della performance, però, il pubblico li ha invitati a gran voce a baciarsi. Carrisi ha finto di non avere compreso e si è avvicinato alla Clerici per stamparle un bacio sulla guancia. La Power ha seguito il suo esempio facendo altrettanto, senza mai avvicinarsi all’ex marito. Mentre però ancora tutto il pubblico esortava, la Power strizza l’occhio alla platea dicendo, “io li amo tutti quindi amo anche lui”, ma Al Bano rimane composto dicendo ad alta voce, «A casa ci sono i miei figli piccoli che stanno guardando la trasmissione. Con loro c’è anche Loredana e ci sta guardando. Vanno rispettati, sia i bambini che gli adulti». Romina poi allora aggiunge, «vabé allora ci baciamo poi dietro le quinte di nascosto…». In studio ora Loredana Lecciso si contiene anche se qualche stilettata la lancia, «certo che Romina è proprio carina, proprio brava…» tradendo un tono alquanto ironico. «Abbiamo fatto scudo insieme quando Al Bano è stato male con due infarti insieme; loro però sono divorziati, o almeno credo, anche se lei continua dire che è sua moglie…». Ma chiude (forse) tutte le polemiche quod dice, «alla nostra età io e Romina non possiamo mica essere ancora gelose! E dai, ma basta!».

