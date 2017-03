MARIO TOZZI/ Che cosa racconterà della scienza? (Che fuori tempo che fa, 12 marzo 2017)

MARIO TOZZI, IL GEOLOGO E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - Mario Tozzi ospite a Che fuori tempo che fa: la scienza torna protagonista della prima serata della Rai. Tutto pronto per la puntata dello show condotto da Fabio Fazio, in onda questa sera domenica 12 marzo su Rai Tre a partire dalle 20.30: in studio Mario Tozzi, presentatore e divulgatore scientifico televisivo, erede di Piero Angela e riferimento dei movimenti ambientalisti italiani. Mario Tozzi è recentemente intervenuto sul drammatico sisma che, dall'agosto dello scorso anno, sta facendo tremare l'Italia centrale: l'esperto ha detto senza giri di parole che l'altissima conta dei danni e la grave mortalità provocata dal terremoto di Amatrice ha una causa umana. Costruendo senza regole, aggirando la legge e ignorando i segnali di allarme della natura, sostiene Mario Tozzi, la sciagura è annunciata: un terremoto di quella magnitudo, ha proseguito il geologo, in Giappone non fa danni mentre in Italia si trasforma in un'ecatombe. Da qui l'appello di Tozzi ad un'edilizia consapevole, a costruire con coscienza e a rispettare l'ambiente.

MARIO TOZZI, IL GEOLOGO E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: BIOGRAFIA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - Mario Tozzi è un geologo, uno scrittore, un autore televisivo e un divulgatore scientifico molto apprezzato in Italia: è laureato alla Sapienza di Roma in Scienze Geologiche con 100 e lode ed è specializzato in Scienze della Terra. Oggi è nel comitato scientifico del WWF e lavora come ricercato al Cnr, il consiglio nazionale delle ricerche: si occupa di evoluzione geologica dei mari, in particolare il Mediterraneo. In televisione ha iniziato a lavorare giovanissimo e ha condotto vari programmi di divulgazione scientifica e di informazione, dal 2006 a oggi: era il presentatore di La gaia scienza su LA7, rubrica di approfondimento sull'ambiente. Ha condotto trasmissioni ambientaliste ed ecologiche come Allarme Italia, Atlantide e l'ultima, Fuori luogo. Mario Tozzi domenica nel salotto di Che fuori tempo che fa parlerà soprattutto del tremendo terremoto di agosto che ha colpito l'Italia centrale, in particolare Amatrice, Accumuli e Arquata: il geologo risponderà all'atavica domanda di Fabio Fazio, se è possibile prevedere un sisma e come proteggersi dalle calamità naturali.

