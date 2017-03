Morto in Motocross/ Tragedia in pista: non curva, salta e si schianta da 20 metri

MOTOCROSS, TRAGEDIA IN PISTA: MUORE PILOTA 50ENNE DOPO UNA CURVA SBAGLIATA - Brutto incidente sulla pista del circuito di motocross di Torre de’ Picenardi in provincia di Cremona. Intorno alle 14.40 di oggi, domenica 12 marzo 2017, un centauro cinquantenne che stava partecipando alla prima gara del campionato regionale, p morto sul colpo dopo un volo tremendo. Secondo quanto riportato da La Provincia, il pilota aveva appena affrontato un rettilineo e avrebbe dovuto imboccare una curva a sinistra: invece di fare ciò è andato dritto, saltando la 'sponda' della curva, che si è così trasformata in una rampa. L’uomo ha fatto un volo di oltre venti metri e secondo i testimoni potrebbe non essersi trattato di un errore: il cinquantenne potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso, che gli avrebbe quindi reso impossibile riuscire a governare la moto. I soccorritori si sono precipitati sul posto, dove era già presente in equipaggio della Cremona Soccorso di Vescovato. Il centauro è apparso da subito gravissimo, tanto che a malapena gli si poteva sentire polso: decollato a bordo dell’elisoccorso del 118 di Brescia, l’uomo non è riuscito a sopravvivere. Al momento sono in corso i rilievi a cura dei carabinieri della stazione di Torre de' Picenardi.

