NAOMI CAMPBELL/ La Venere Nera ospite da Fabio Fazio (Che tempo che fa, 12 marzo 2017)

NAOMI CAMBELL, LA MODELLA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - Sarà Naomi Campbell, a giusta ragione soprannominata la Venere Nera, una degli ospiti di Che tempo che fa di questa sera, domenica 12 marzo. Condotto da Fabio Fazio ed in onda da diversi anni oramai su Rai 3, la trasmissione ha come format quella di un talk show one-to-one. Con la presenza dell'irriverente Luciana Littizzetto e del simpaticissimo Nino Frassica, Fabio Fazio conduce delle interviste molto ritmate ed irriverenti a personaggi di spettacolo, sport e politica. E' il caso della bellissima Naomi, che ultimamente è stata fotografata con indosso una pelliccia imponente e di ben quattro colori all'uscita della registrazione del programma televisivo "Watch What Happens Live with Andy Cohen". Con il suo classico charme, la supermodella si è concessa ai fans per firmare autografi e farsi scattare qualche fotografia.

NAOMI CAMBELL, LA MODELLA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: UN SERVIZIO PER TOD'S (CHE TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - Naomi era chiaramente presente alla messa per Franca Sozzani, insieme a Giorgio Armani, Valentino, Miuccia Prada e Donatella Versace. Tutti loro hanno omaggiato la Sozzani durante la messa in suo ricordo al Duomo di Milano durante la settimana della moda, a due mesi dalla morte. A fine febbraio 2017 Naomi Campbell è stata anche oggetto dell'opera d'arte fotografica realizzata per Tod's a Milano. Mentre l'imprenditore Diego Della Valle, presidente del Gruppo Tod's, ha dichiarato che la pelletteria e le scarpe italiane vanno bene e gli imprenditori sono pronti per la ripresa, la sfilata della collezione 2017-2018 si dipanava con grandi applausi sul catwalk. Già prima della sfilata era stata però resa nota una meravigliosa installazione dell'artista Thomas De Falco dal titolo "Wrapping", proprio perché i modelli erano fasciati di pelle e fili di cotone. Protagonista assoluta la bellezza eterea di Naomi Campbell, che ha lasciato il posto in passerella a dei completi di pelle leggeri come seta e a dei capi iconici come il trench da cavallerizza e la borse Tod's.

NAOMI CAMBELL, LA MODELLA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 12 MARZO 2017) - Classe 1970, Naomi Elaine Campbell è stata inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo. Nata a Londra da una ragazza madre di origini giamaicane, non ha mai incontrato il padre. Da sempre molto impegnata nel sociale, la modella ha a cuore la lotta contro la povertà in Africa, così come le ricostruzioni che d'obbligo devono seguire dopo una calamità. Ad esempio, nel 2005 ha partecipato agli aiuti per i sopravvissuti dell'uragano Katrina. La sua carriera inizia nel 1986, quando Naomi appare sulla copertina di Elle sul Pirelli. Suo il primato del 1988 in quanto prima donna di colore apparsa sulla copertina di Vogue e Time Magazine. Nella sua lunghissima carriera ha è stata testimonial e ha sfilato per Fendi, Prada, Ralph Lauren, Alessandro Dell'Acqua, Burberry, Valentino, Versace, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton e molti altri. E' madre di Cheyenne, nata nel 2000 dal suo primo matrimonio. Nota per il suo temperamento collerico e rissoso, ma anche per la sua bellezza mozzafiato, Naomi avrà sicuramente molto da raccontare a Che tempo che fa. Staremo a vedere a quali irriverenti domande di Fabio Fazio sarà chiamata a rispondere.

