NCIS 14/ Anticipazioni puntata 12 marzo 2017: l’omicidio di un marinaio (Unità anticrimine)

NCIS 14 - UNITÀ ANTICRIMINE, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Oggi, domenica 12 marzo 2017, su Rai 2 verrà trasmesso un nuovo episodio della 14esima stagione di NCIS - Unità anticrimine, dal titolo “La patria dei coraggiosi”. Prima di scoprire le anticipazioni di 14x07, diamo uno sguardo a dove siamo arrivati la settimana scorsa. Un ufficiale della Marina riesce a liberarsi del suo aguzzino colpendolo con un masso alla testa, fino ad ucciderlo. All'arrivo dell'NCIS, il marito Chris Ristow (Justen Overlander) risulta scomparso e scopre che si sono parlati subito dopo la sua fuga. Si sono messi d'accordo per incontrarsi all'aeroporto, dove il marito avrebbe dovuto spiegarle tutto, ma non si è mai presentato. Alex (Jennifer Esposito) sospetta subito di Chris, ma Kelly (Emily Alabi) nega qualsiasi cosa e afferma anzi che si trovi in pericolo. Ellie (Emily Wickersham) invece le fa notare che è scomparsa per cinque giorni e che il marito non ha denunciato la cosa. Abby (Pauley Perrette) riesce ad accedere al cellulare dell'aguzzino ucciso e risale a diversi messaggi che avrebbe scambiato con il mandante, riguardo alle istruzioni per procedere con Kelly. La squadra crede che Chris abbia voluto intascarsi i soldi dell'assicurazione sulla moglie, che si aggira attorno a 4 milioni di dollari. Seguendo alcune tracce, Alex e Ellie più tardi trovano Chris morto nel bagagliaio della sua auto da due giorni. Kelly non riesce a credere alla notizia, ma Gibbs è convinto che chi ha voluto uccidere il marito dell'ufficiale aveva tutti gli interessi per ottenere i soldi dell'assicurazione. Interrogando Ned Senders (Jonathan Del Arco), Alex e Torres (Wilmer Valderrama) scoprono che Chris era un semplice prestanome e che il nome del cliente è segreto. Grazie all'aiuto di Dale (Eric Petersen), la squadra risale ad una serie di società fantasma che fanno capo ad un'unica persona, Leonard Weiss (Richard Fancy), uno dei maggiori magnati e persone influenti nel mondo della politica. Nel sentire i sospetti di Gibbs (Mark Harmon), Vance (Rocky Carroll) entra in agitazione per via delle accuse pesanti che potrebbero mettere a rischio le prossime elezioni e richiede che trovino qualcosa di più di un semplice indizio. Quella sera, Gibbs e Torres si appostano nel tentativo di fermare il colpevole. Entrano così in contatto con Sullivan Brady (Josh Latzer) in un parcheggio sotterraneo, che consegna loro delle prove importante che permetteranno di incastrare Weiss. L'uomo rivela che Chris si era appropriato di diversi milioni nella speranza di non essere scoperto, ma quando Weiss se n'era accorto, aveva ordinato il rapimento della moglie. In quel momento, McGee (Sean Murray) avvisa il capo che Weiss è appena decollato in direzione Serbia. In questo modo si è assicurato di non essere estradato, visto che il Paese non prevede un accordo simile con l'America. Più tardi, Vance e Gibbs entrano in contatto con Weiss tramite videochiamata, mentre Ellie e Alex interrogano di nuovo Kelly su quanto è successo. Abby invece scopre che Chris era in realtà un informatore e che aveva sottratto delle informazioni segrete riguardo all'azienda per consegnarle ad una reporter. Sullivan ha falsificato i documenti ed ha fatto il versamento sul conto della vittima in modo da scaricare tutta la responsabilità su di lui.

NCIS 14 - UNITÀ ANTICRIMINE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 MARZO 2017: 14x07 “LA PATRIA DEI CORAGGIOSI” - Un marinaio viene ucciso durante una rapina in un negozio di liquori. La squadra inizia ad indagare e scoprono grazie ad un testimone che la vittima era seguita da un terzo uomo. Scoprono così che quest'ultimo lavora per il negozio derubato ed ora risulta scomparso. All'interno dell'ufficio viene inoltre ritrovata l'arma del delitto ed una volta trovato il responsabile, Torres e Ellie vengono incaricati di prelevarlo. Durante l'interrogatorio, riferisce di aver assistito alla rapina: un uomo ha cercato di derubare il negozio ed il marinaio è morto nel tentativo di fermarlo. Risalendo ai diversi indizi a loro disposizione, come il tipo di auto che è stata usata e il tipo di scarpe che indossava in quel momento, gli agenti risalgono ad un possibile sospettato. Più tardi, Gibbs verrà avvisato che l'uomo che stanno cercando è molto probabilmente un clandestino in fuga.

