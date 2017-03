Oroscopo Paolo Fox classifica settimanale e previsioni a Mezzogiorno in famiglia (puntata 12 marzo)

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017, PREVISIONI E CLASSIFICA SETTIMANALE DEI SEGNI A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (PUNTATA 12 MARZO) - Si chiude un'altra settimana, ma grazie all'Oroscopo 2017 di Paolo Fox possiamo prepararci al meglio in vista della prossima. Oggi, domenica 12 marzo, torna infatti l'appuntamento con le previsioni dell'astrologo e la sua classifica dei segni a Mezzogiorno in Famiglia. Volete scoprire cosa accadrà nei prossimi sette giorni? Prima, però, è importante tracciare un bilancio di quanto accaduto nella settimana che ci prepariamo a mandare in archivio. Sono stati giorni difficili per il Sagittario, all'ultimo posto nella scorsa classifica di Paolo Fox: è stata una settimana di riflessione, ma anche di tensioni, soprattutto tra ieri e oggi. Non se l'è passata meglio la Vergine, che sta attraversando una fase ricca di dubbi, ma resta favorito per una seconda parte dell'anno più rosea. Sono stati messi in discussione, invece, i sentimenti dell'Ariete, che hanno dovuto tagliare i rami secchi per prepararsi ad un nuovo percorso sentimentale. Paolo Fox ha indicato la settimana scorsa al nono posto i Gemelli: per loro aveva previsto un po' di stress a livello sentimentale. Più interessante è questo periodo, invece, per l'Acquario, all'ottavo posto in classifica: ha dovuto fare i conti con situazioni nate negli anni passati, ma anche con un weekend interessante a livello amoroso. Il passionale Scorpione, invece, si è ritrovato a dover tenere a bada la sua aggressività per sfoggiare l'autostima necessarie per portare avanti progetti ambiziosi. La Bilancia, invece, era ad un bivio: sicurezze o emozioni forti? Una settimana di scelta, caratterizzata anche da difficoltà sul lavoro, ma non insormontabili. Giorni importanti, invece, si sta mettendo alle spalle il Capricorno. secondo l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox questa settimana è stata risolutiva, fatta anche di tagli. Si è avvicinato al podio il Cancro, reduce da una settimana di cambiamenti e progetti da rilanciare: per loro, però, c'è all'orizzonte anche una seconda parte dell'anno molto positiva. Medaglia di bronzo per il Leone, che ha vissuto una settimana importante, soprattutto dal punto di vista sentimentale. In recupero è, invece, l'amore per il Toro, che però ha vissuto giorni importanti per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Al primo posto dell'ultima classifica dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox, però, sono finiti i nati sotto il segno dei Pesci: energia, forza e buona notizie per una settimana particolarmente fortunata. Clicca qui per rivedere il video dell'ultimo Oroscopo a Mezzogiorno in Famiglia di Paolo Fox.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA PER OGGI, ANTICIPAZIONI DEL 12 MARZO 2017: SAINT VINCENT VS TORREVECCHIA TEATINA - Torna la storica gara tra Comuni a Mezzogiorno in famiglia oggi, domenica 12 marzo 2017. In palio non c'è solo il titolo di Campione, ma anche uno scuolabus da destinare agli alunni delle proprie scuole. D'altro canto la trasmissione di Raidue accende i riflettori su paesi ricchi di storia e tradizione. Da un lato Saint Vincent, comune di 4.689 abitanti della zona orientale della Valle d'Aosta, dall'altro Torrevecchia Teatina, un comune di 4.191 abitanti della provincia di Chieti, in Abruzzo. Saint Vincent potrà contare su un "padrino": verrà, infatti, rappresentata dall'attore Massimo Ciavarro, mentre la showgirl Hoara Borselli sarà la madrina di Torrevecchia Teatina. Si tratta di una cittadina che vanta una felice posizione territoriale: è due passi dal mare e dall'area metropolitana di Chieti-Pescara, il suo tessuto agricolo appare come un giardino per i suoi colori e la sua vivacità. Un territorio da scoprire attraverso i tanti percorsi escursionistici che lo attraversano e che ospita anche una struttura universitaria presso il Palazzo che fu del Barone Valignani.



