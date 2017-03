PAOLA TURCI/ Parla del suo incidente a Domenica Live? La D’Urso: piangerà

PAOLA TURCI, LA CANTANTE DI “FATTI BELLA PER TE” PARLA DEL SUO INCIDENTE (DOMENICA LIVE, 12 MARZO 2017) - Paola Turci ha portato a casa un ottimo quinto posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2017 con “Fatti bella per te” e questo pomeriggio la vedremo raccontare la sua esperienza sul palco dell’Ariston e molto altro a Barbara D’Urso, di cui sarà ospite negli studi di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5. Dopo Sanremo la cantautrice torna sul palco con “Il secondo cuore tour”, che prenderà via il 9 maggio da Roma: la tournée prende il nome dell’omonimo album in uscita il 31 marzo per Warner Music Italy: dopo la data zero di Todi a Perugia il 6 maggio, il tour toccherà Roma, Fermo, Trento, Milano, Reggio Emilia, Vicenza, Torino e Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Oltre a promuover album e tour, a Domenica Live la cantante parlerà dell’incidente che le sconvolse la vita 22 anni fa. L’artista è tornata sull’argomento recentemente in una puntata di Matrix: “Andavo a 80 all'ora, poi il crash e la macchina si è accartocciata e mi è venuto tutto addosso. Nel 1993 stavo studiando teatro, avevo fatto anche provini con Ettore Scola, poi l'incidente ed è stato un sogno che si è interrotto”. L’auto della Turci sbandò sulla Salerno-Reggio Calabria e le ferite riportate la costrinsero a sottoporsi a 13 interventi al volto, di cui 12 all'occhio: i medici le misero ben 100 punti. Dopo periodi di grande sconforto, Paola Turci ha superato il trauma con l’accettazione e proprio il suo ultimo brano spiega che "una cicatrice, più ne parli e più sparisce”: “"Ora lavoro su me stessa e mostro i miei difetti in un libro per liberarmi di questa paura che avevo di mostrare la parte più fragile di me. In questi anni tutti gli occhi degli altri erano perfetti e per me era straordinaria questa normalità".

