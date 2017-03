PLANET OF THE APES/ Sul Nove il film con Mark Walhberg

PLANET OF THE APES, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 12 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Planet of the Apes è il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 12 marzo 2017 alle 21.15. Una pellicola fantascientifica diretta da Tim Burton e sottotitolata in italiano come Il pianeta delle scimmie (che è poi la traduzione del titolo inglese). Si tratta del remake di uno dei più noti lungometraggi di fantascienza di sempre, Il pianeta delle scimmie, girato nel 1968 con protagonista Charlton Heston. A sua volta quel film era ispirato all'omonimo romanzo di Pierre Boulle. Nella versione del 2001 gli interpreti sono Mark Walhberg, che veste i panni del capitano Leo Davidson, Tim Roth, che è il generale Thade, Helena Bonham Carter è Ari e Pal Giamatti è Limbo. L'unico a recitare con le sue fattezze però è Walhberg, visto che gli altri indossano maschere da scimmia. Il progetto di realizzare un remake de Il pianeta delle scimmie del 1968 era nell'aria gà dagli anni ottanta, ma fu preso e abbandonato varie volte e da vari registi. Alla fine, nel 2000, finì nelle mani del visionario Tim Burton, che però si trovò molto in difficoltà soprattutto per i pessimi rapporti con la produzione, che stringeva sempre di più i tempi, e per il fatto che il copione veniva riscritto in continuazione. Alla fine il film fu un discreto successo ai botteghini ma venne stroncato dalla critica, che considera l'originale assai superiore al suo rifacimento, nonostante gli effetti speciali più evoluti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PLANET OF THE APES, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 12 MARZO 2017: LA TRAMA - L'azione è ambientata in un futuro prossimo, durante una missione spaziale che vede coinvolti il capitano Davidson e la scimmia Pericles. Durante una tempesta elettromagnetica Pericles viene mandato fuori con una sonda per carpirne i segreti, ma la navicella su cui si trova lo scimpanzé all'improvviso scompare nel nulla. Per salvare il suo amico, Davidson decide di seguirlo e precipita su un pianeta alieno. Qui scopre che la razza dominante sono delle scimmie antropomorfe che tengono gli uomini in schiavitù. Lo stesso capitano diventa schiavo, ma nello stesso tempo cerca di trovare il modo di tornare indietro. Dopo qualche tempo scoprirà che non solo è finito su un pianeta sconosciuto, ma anche molto avanti nel tempo. Quella civiltà è stata creata da Pericles, che ha spinto i suoi simili a ribellarsi agli uomini.

